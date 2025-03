Nova lepa predstava Anžeta in Kraljev

Hokejisti moštva Los Angeles Kings, ki so že 19 let zavoljo izjemnega deleža Anžeta Kopitarja pod posebnim drobnogledom slovenskih ljubiteljev hokeja, drvijo h končnici. Tokrat so odpihnili goste iz Caroline s 7:2, slovenski as je pri tej gladki zmagi prispeval gol in podajo.

Uvod v tekmo sicer ni razkrival tako prepričljive predstave Kraljev, Carolina je bila aktivnejša, a prav v trenutkih njenih napadov je zablestela naveza slovensko-švedsko-ruska naveza s Kopitarjem, Adrianom Kempejem in Andrejem Kuzmenkom ter po zgodnjem vodstvu nato še z dvema goloma priigrala svojemu moštvu lepo prednost po 20 minutah. Naš as je zabil gol za 2:0, pri naslednjem v izvedbi Kuzmenka, doma iz Jakutska s skrajnega sibirskega vzhoda, je podal.

Kopitarjev soigralec Andrej Kuzmenko prihaja s skrajnega vzhoda Sibirije. FOTO: Kirby Lee/Reuters

V nadaljevanju so gostitelji brez zapletov prednost še zvišali in se s prepričljivim izidom podpisali pod 7. zmago na zadnjih osmih tekmah. »Prav vsak med nami je dodal svoj pomemben delež k tej zmagi in takšen podatek zanesljivo precej pove,« je dejal Kuzmenko in se tako ozrl k statistiki tekme, ki je razkrila, da je vseh 12 napadalcev domačega moštva prispevalo vsaj po eno točko za gol ali podajo.

Hokejisti Los Angelesa so 14 tekem pred koncem rednega dela sezone s 85 točkami na 6. mestu zahodne konference na zanesljivi poti proti želeni uvrstitvi v končnico.