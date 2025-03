Los Angeles Kings utrdili končnico

Trevor Moore in Alex Turcotte sta zadela v prvi tretjini, Los Angeles Kings pa so v četrtek zvečer po lokalnem času premagali Chicago Blackhawks s 3:1 in dosegli šesto zmago v sedmih tekmah. Slovenski as Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med podajalce ali strelce.

Joel Edmundson je zadel v prazno mrežo 19 sekund pred koncem ter zapečatil zmago.

Darcy Kuemper je v svojem petem zaporednem startu uspel zbrati 17 obramb in tako pomagal Los Angelesu, da si utrdi mesto v končnici. Kuemper je v nizu petih tekem dovolil le štiri zadetke.

Connor Bedard je zadel na še drugi zaporedni tekmi in dosegel svoj 19. zadetek, medtem ko so domači Blackhawks izgubili šestič zapovrstjo ter z izkupičkom 20 zmag in 40 porazov tudi matematično zapravili možnosti za preboj v končnico.

Kralje čaka nadaljevanja lova na drugo mesto v pacifiški diviziji in prednost domačega ledu v morebitnem dvoboju prvega kroga končnice z Edmonton Oilers. Že v soboto, z začetkom ob 21.00, se bodo doma pomerili proti ekipi Carolina Hurricanes. Gre za drugo najboljšo ekipo vzhodne konference, ki je v zaletu osmih zaporednih zmag.

Kralji imajo v razvrstitvi skupine na tretjem mestu 83 točk, Edmonton dve točki več ob dveh odigranih tekmah več. Na vrhu so člani zasedbe Vegas Golden Knight z 88 točkami.

Alex Ovečkin se je na šest zadetkov približal mejniku Wayna Gretzkyja. FOTO: Daniel Kucin Jr./ Imagn Images Via Reuters Connect

V ligi NHL odmeva dosežek ruskega zvezdnika Aleksandra Ovečkina. Dosegel je svoj 888. gol v karieri, s čimer se je na šest zadetkov približal mejniku Wayna Gretzkyja. Ta z 894 goli še vedno drži strelski rekord v ligi NHL, a vse bolj kaže, da bo ta mejnik Ovečkin letos izboljšal.

Ovečkinova ekipa Washington Capitals je s 3:2 premagala Philadelphio Flyers za tretjo zmago po vrsti. Prestolniki so kot prvi v letošnjem rednem delu sezone zbrali 100 točk ter si kot prvi zagotovili vstopnico za končnico.

»Naš cilj je bil, da se letos uvrstimo v končnico,« je dejal Ovečkin. »To smo dosegli, gremo naprej.«

Ovečkin ima 35 golov na 53 tekmah te sezone. To je malenkost zmotila zlomljena noga, poškodba, ki jo je utrpel v trčenju z igralcem Utaha Jackom McBainom 18. novembra.

Ruski zvezdnik je na zadnjih 19 tekmah dosegel 13 golov, Capitalse pa v rednem delu sezone čaka še 13 tekem.