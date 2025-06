Idealna priložnost, ki je Slovenci niso izkoristili

Drugi turnir letošnje sezone lige narodov se za slovensko odbojko ni razpletel po željah. V silovitem ritmu treh tekem v manj kot 72 urah so ostali brez energije, podobno kot proti Franciji so tesno izgubili prvi niz proti Japonski, nato pa položili orožje in klonili z 0:3 (25, 15, 16). Naslednji turnir bo julija v Stožicah.

Selektor Fabio Soli je znova nekoliko zamenjal začetno postavo, vrnil se je Jani Kovačič, niz in pol je odigral tudi izkušeni Dejan Vinčič. V prvem so Slovenci še držali priključek in imeli v končnici možnost za zmago, nato pa je Nik Mujanovič (16 točk), ki je imel tokrat veliko dela z nepopustljivmi Japonci v polju, naredil dve napaki in Japonska je povedla z 1:0.

Potem so Slovenci vidno popustili, pomagale niso niti menjave Solija, za nameček je tekmecem uspelo nekaj srečnih akcij, ki so načenjale živce Slovencev. Sledil je poraz v drugem nizu, tudi v tretjem so bili Japonci, ki so v polju reševali mogoče in nemogoče, zanesljivo boljši tekmec.

Rok Možič je pri Slovencih zbral sedem točk, najboljši je bil Mujanovič s 16 točkami. FOTO: VNL

»Mislim, da smo, vsaj na začetku, danes dobro stali v igrišču, nato pa nam je v ključnih trenutkih padla koncentracija. Ravno v teh trenutkih bi morali odigrati bolj zbrano. Mislim, da je to ključna stvar, ki se vidi. Te tekme je potrebno izkoristiti kot nabiranje izkušenj, sploh za tiste, ki v preteklosti niso veliko igrali. Mislim, da je to nek idealen moment in da je treba stvari vzeti v pozitivnem smislu, čeprav rezultati niso taki, kot smo si želeli. Poslavljamo se s tremi porazi, ki kar zelo bolijo. Definitivno si nismo želeli takšnega razpleta tega turnirja,« je bil razočaran Jan Kozamernik.

Slovenija je s četrtim porazom v letošnji sezoni lige narodov zdrsnila na 10. mesto, na zaključni turnir na Kitajskem potuje osmerica. Priložnost, da znova dosežejo kakšno zmago in se morda vrnejo v boj za F8, bodo imeli od 16. do 20. julija na domačem parketu v Stožicah, kjer bodo gostili Kanado, Nizozemsko, Italijo in Srbijo.