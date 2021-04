Zadnji dan daleč od kolajn, a Slovenija med najuspešnejšimi državami

Zadnji tekmovalni dan evropskega prvenstva v Lizboni se nobenemu od slovenskih reprezentantov v judu ni uspelo prebiti v popoldanske boje za kolajne. Najvišje sta z devetima mestoma posegla Narsej Lackovič (do 90 kg) in Enej Marinič (nad 100 kg).



V kraljevski moški kategoriji (nad 100 kg) je Enej Marinič v uvodnem krogu z iponom premagal Finca Marttija Puumalainena (10:0), sicer varovanca slovenskega selektorja Roka Drakšiča, nakar je predčasno klonil pred Izraelcem Orom Sassonom (0:10) in se od turnirja poslovil na devetem mestu. Na tem položaju je pristal tudi Narsej Lackovič, ki je z iponom izločil Paola Persoglio (10:0), nato pa potegnil kratko v dvoboju z Nizozemcem Jesperjem Sminkom (0:10).



Naš drugi težkokategornik Vito Dragič je moral že v prvem dvoboju z iponom priznati premoč Ukrajincu Oleksandru Gordijenku (0:10). Patricija Brolih (do 78 kg) je prav tako z iponom izgubila s favorizirano Francozinjo Audrey Tcheumeo (0:10).



Slovensko zastopstvo se bo tako vrnilo domov s tremi kolajnami: zlato Tine Trstenjak (do 63 kg), srebrno Kaje Kajzer (do 57 kg) in bronasto Andreje Leški (do 63 kg), s katerimi je med najuspešnejšimi reprezentancami na evropskem prvenstvu v Lizboni.

