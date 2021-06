Zadovoljen s fanti, sodnikov pa ni želel komentirati

Oslabljena slovenska vrsta je izgubila tudi drugi dvoboj v regionalni ligi v boksu. BK Maribor, kakor so pristojni pri Boksarski zvezi Slovenije poimenovali našo zasedbo v tem tekmovanju, je moral po uvodnem porazu s Crveno zvezdo (6:14) tokrat na gostovanju v Bijeljini s 4:16 priznati premoč domačemu Radniku.



Edini zmagi za slovensko ekipo sta dosegla oba Aljaža – Šircelj (do 69 kg) je premagal kapetana domače ekipe Branislava Malinovića, Ban (do 91 kg) pa je bil boljši od Nina Količića. Po mnenju Slobodana Anđelića in Igorja Rašića, trenerjev BK Maribor, bi si zmagi zaslužila tudi Edin Sejdinović (do 75 kg) in Gregor Starašinić (do 81 kg), ki sta po točkah z 2:3 izgubila z Dejanom Dašićem oziroma Leom Cvitanovićem.

Končni rezultat ne odraža dejanskega stanja

Nepošteno je po oceni mariborskega tabora krajšo potegnil še Rifat Azemi (do 60 kg), čeprav je Nikoli Ivkoviću razbil arkado. Sodnik v ringu je ocenil, da je do poškodbe prišlo zaradi udarca z glavo, v našem kotu pa so prepričani, da ga je poškodoval z aperkatom. Med člani sta poraza doživela še Mohammad Rezai (do 56 kg), ki se je odlično boril z balkanskim prvakom Alenom Rahimićem, in Alen Mašović (nad 91 kg), ki ni našel ključa do uspeha proti Tadiji Nikolovskemu, v polvelterski kategoriji (do 64 kg) pa okrnjena slovenska reprezentanca ni imela svojega predstavnika in je tako dvoboj izgubila brez borbe.



Med mladinci sta kljub porazoma na svojo nadarjenost opozorila Miha Eler (do 60 kg, proti Arnelu Hučiću) in Timon Babič (nad 91 kg, proti Aliji Mešanoviću), v uvodnih nastopih pa Luka Rašić (do 69 kg), ki je s prekinitvijo v drugi rundi prisilil k vdaji Edina Hamzića.



»Zelo sem zadovoljen s tem, kar so prikazali naši fantje, sodnikov pa ne bi komentiral. Rekel bom le, da končni rezultat ne odraža dejanskega stanja v ringu,« je poudaril trener Igor Rašić. Regionalna liga se bo nadaljevala septembra, ko se bo BK Maribor doma udaril z zagrebškimi Vitezi.

