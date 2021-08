Žagar tokrat 13., zmaga spet Zmarzliku

Zmagal je Poljak Bartosz Zmarzlik pred Rusom Artjomom Laguto in Švedom Fredrikom Lindgrenom. Žagar je bil v soboto najprej četrti, naslednje vožnje ni končal, nato je še enkrat končal na zadnjem, četrtem mestu, v 16. skupini pa je popravil vtis in zmagal. V svoji zadnji vožnji je bil tretji in je spet ostal brez izločilih bojev. S štirimi točkami je končal na 13. mestu. Žagar ima v sezoni še 14. in 10. mesto iz Lublina, 13. in 15. iz Vroclava ter 11. in 12. iz Prage.



V boju za vrh pa je na koncu zanesljivo v finalu slavil Zmarzlik, ki je zmagal četrtič v sezoni in je tudi na vrhu skupnega seštevka. V tem ima 121 točk, tri več od Lagute, tretji pa je Lindgren s 96 točkami. Žagar je z 31 točkami ostal na 14. mestu. Osma dirka svetovnega prvenstva (od skupno enajstih) bo v soboto, 28. avgusta, na štadionu Anatolij Stepanov v Toljatiju v Rusiji.



Izidi: 1. Bartosz Zmarzlik (Pol) 20, 2. Artjom Laguta (Rus) 18, 3. Fredrik Lindgren 16, 4. Jason Doyle (Avs) 14, 5. Emil Sajfutdinov (Rus) 12, 6. Macirej Janowski (Pol) 11, 7. Anders Thomsen (Dan) 10, 8. Dominik Kubera (Pol) 9 ... 13. Matej Žagar (Slo) 4;



SP skupno (6): 1. Bartosz Zmarzlik (Pol) 121, 2. Artjom Laguta (Rus) 118, 3. Fredrik Lindgren (Šve) 96, 4. Emil Sajfutdinov (Rus) 91, 5. Maciej Janowski (Pol) 83, 6. Tai Woffinden (VBr) 72, 7. Leon Madsen (Dan) 62, 8. Max Fricke (Avs) 60 ... 14. Matej Žagar (Slo) 31.

