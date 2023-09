Zahod je tesno premagal vzhod

Spomladi se je v klubu ŽŠK Maribor Poligram porodila zanimiva ideja o organizaciji edinstvenega šahovskega dvoboja med vzhodnim in zahodnim delom države. Ideja je plodna tla našla v rivalskem klubu TAJFUN - ŠK Ljubljana in tako sta večna tekmeca zasnovala edinstveni šahovski dogodek, na katerem so se merili najboljši slovenski šahisti. Format prvega dvoboja je posamezni ekipi narekoval 24 igralcev vseh generacij, ki so v šestih krogih pospešenega in hitropoteznega šaha odigrali 144 partij. Kapetana sta povabila šahiste iz različnih starostnih kategorij (6 članov, 3 članice, 2 mladinca in mladinka do 20 let, nato mlade šahistke in šahiste do 16, 12 in 8 let ter veteranko in veterana), po dve mesti sta pripadli medijskim zvezdam in sponzorjem.

Svoje veščine so preizkušali tudi Tadeja Ternar, Gašper Šantl, Jonas Žnidaršič in Matej Guid.

V protokolarnih prostorih Mestne hiše se je zbrala slovenska šahovska smetana na čelu z dvakratno svetovno prvakinjo Lauro Unuk in najmlajšim slovenskim velemojstrom Janom Šubljem. Najmlajši tekmovalci so se družili s svojimi vzorniki, udeleženci so predstavljali kamenček v mozaiku šahovskega prijateljstva in povezovanja. Ob podpori Šahovske zveze Slovenije in pokroviteljstvu mesta Ljubljana je bil izpolnjen osnovni namen dogodka, to je promocija kraljevske igre pri vseh generacijah, iskrena želja obeh strani je, da bi dvoboj postal tradicionalen.

Za šahovnico tudi poslanec in miss Slovenije

In čeravno je imel dvoboj prijateljski pridih, se je na vsakem koraku čutila tekmovalnost nastopajočih. Nekateri so nasprotnike premagovali nemilostno. Tako je v zahodni ekipi Matej Guid edini osvojil šest točk, najbližje popolnemu izkupičku v isti ekipi je bila še Lara Janželj, ki je osvojila 5,5 točke. Po pet točk sta zbrala poslanec Jonas Žnidaršič in Sofija Timagina. V vzhodni ekipi so bili še uspešnejši, saj so popoln izkupiček dosegli Matic Lavrenčič, Jakob Krajnc in Zvonko Flandija.

Tudi v neposrednem prenosu partij desetih najboljših igralcev obeh ekip smo spremljali dinamične partije, ki se večinoma niso končale z miroljubnim remijem. Na prvi šahovnici sta ostre bitke bila velemojstra Luka Lenič in Jan Šubelj (3:3). Na nadaljnjih članskih šahovnicah je slavil zahod, saj je bil velemojster Borišek boljši od Borisa Markoje (3,5:2,5), državni prvak in velemojster Jure Škoberne je premagal Adrijana Mihaljčišina (3,5:2,5), Matej Šebenik je porazil Domna Tisaja (4:2), Marko Srebrnič in Gal Drnovšek pa sta z istim rezultatom slavila nad Davidom Brinovcem in Petrom Kokolom (3,5:2,5).

Z rezultatom 73 proti 71 se je končne zmage veselila ekipa zahoda pod taktirko velemojstra Luke Leniča.

V ženskih vrstah je najboljša slovenska šahistka Laura Unuk premagala državno prvakinjo Barbaro Skuhala (4:2), Lara Janželj je prepričljivo zmagala proti Nuši Hercog (5,5:0,5), nekaj veselja je v ekipo vzhoda prinesla Nadja Španko, ki je ugnala Zalo Urh (3,5:2,5). V kategoriji veteranov se je zgodba obrnila v prid ekipe vzhoda, saj je je nekdanja večkratna državna prvakinja Anita Ličina Vrabič prepričljivo premagala Eriko Janželj (5,5:0,5), Miran Zupe pa je porazil Vojka Srebrniča (3,5:2,5). V mladinskih dvobojih je na petih od devet šahovnic slavil vzhod. V VIP kategoriji sta se ekipi razšli uravnoteženo. Svoje veščine na črno-belih poljih so preizkušali Miss Slovenije 2007 Tadeja Ternar, glasbenik Gašper Šantl, poslanec Jonas Žnidaršič in znanstvenik Matej Guid.

