Kažejo pravi obraz, ker se poznajo že vrsto let

Kratko, a intenzivno

Slovenski blok bo tako kot v Stožicah proti Bolgarom tudi v Riminiju moral biti kar se da neprebojen. FOTO: Aleš Oblak/OZS

Plusi in minusi

Slovenski reprezentančni odbojkarji bodo konec tedna v Riminiju začeli s svojim premiernim nastopom v elitni ligi narodov. V petek se bodo pomerili s Srbijo, dan kasneje z Italijo, v nedeljo še s Poljsko. Igranje v italijanskem mehurčku, ko se bodo pomerili z vsemi udeleženci, bodo sklenili 23. junija proti Bolgariji.V sklopu priprav na ligo narodov je slovenska izbrana vrsta v ljubljanskih Stožicah na tridnevnem turnirju gostila Srbijo in Bolgarijo. Selektorji vseh treh reprezentanc so se z željo, da na tekmah preizkusijo čim več igralcev, odločili, da bodo turnir odigrali z dvema ekipama. Reprezentance so bile razdeljene na zasedbo A in B, te so med seboj igrale tekme s po tremi nizi, vsak osvojeni je posamezni reprezentanci prinesel po točko. Slovenska prva zasedba, torej A, je na turnirju premagala Bolgarijo A, izgubila s Srbijo A in B, Slovenija B pa je ugnala Srbijo B ter Bolgarijo A in B. S tem si je zagotovila zmago na turnirju. Torej, igranja ni manjkalo, seveda pa je to od vseh še daleč od želene ravni forme.»Turnir je bil za nas zelo pomemben, saj so to bile edine tekme, ki smo jih odigrali do začetka lige narodov. Priprave na tekmovanje so bile sicer kratke, a tako kot vedno zelo intenzivne. Po le treh tednih dela je jasno, da raven ne more biti zelo visoka. Težko je tako za nas kot za tekmece. Vesel sem, da odbojkarji na igrišču že kažejo pravi obraz, to je posledica tega, da se poznajo že vrsto let. V tem trenutku vidim dobre stvari, najpomembneje pa je, da preverim formo vseh igralcev, ne le začetne postave. Za zdaj sem dobil dobre odgovore, a prostora za napredek je še veliko,« je omenil slovenski selektorKapetan dvakratnih evropskih podprvakovje tudi imel svoje misli: »Zadovoljen sem s pripravami, nekateri so imeli krajši premor po koncu sezone, drugi daljšega in tako je pravzaprav vedno. Težko bi govoril o tem, kako dobro smo pripravljeni, saj so bile priprave kratke, na tekmah pa smo prišli v tekmovalni ritem, kar je pomembno pred začetkom nastopov v ligi narodov.«»Ogromno je pomenilo, da smo na turnirju imeli priložnost za uigravanje, da bomo točno vedeli, kaj mora kdo početi na igrišču. Večkrat smo se izkazali z dobrim začetnim udarcem in dobrim blokom in na tem moramo graditi,« je omenil srednji bloker. »Iz dneva v dan igramo bolje, tekme so bile resnično dobrodošle, da v Rimini pridemo maksimalno pripravljeni, kot je to v trenutnih razmerah mogoče. In da potem tudi tam stopnjujemo formo iz dneva v dan,« je menilNjegov klubski soigralec pri Merkurju Mariboru, s katerim sta osvojila letošnji državni naslov,je pripomnil: »Na teh pripravljalnih tekmah smo videli precej plusov in tudi minusov. So stvari, ki smo jih delali dobro in tiste, ki jih moramo še popraviti. Ritem je bil hud in lahko rečem, da smo vsi kar malce utrujeni. Smo se pa iz tekem veliko naučili in gremo z dobrimi občutki v Italijo.« Tekmec iz državnega prvenstva, član Calcit Volleyja, pa je navrgel:»Naporno je bilo odigrati šest tekem v treh dneh. Dobili smo približne odgovore na to, v kakšni formi smo in imeli priložnost popraviti posamezne prvine.«