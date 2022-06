Žlahten dar Tadeja Pogačarja, kri na tatamiju

V nadaljevanju preberite:

Slovenski športniki so včeraj na 19. sredozemskih igrah v Alžiriji osvojili peto in šesto odličje za državo na sončni strani Alp na tem tekmovanju. In sončno je tudi na severu Afrike! Eugenia Bujak si je prikolesarila srebrno odličje v vožnji na čas, strelec Luka Lukić je bil bronast z zračno puško na 10 m. Slovenija je doslej v Oranu osvojila zlato in srebrno kolajno ter štiri bronaste.