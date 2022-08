Zlati košček slovenske športne zgodovine za lepšo prihodnost

Uspehi slovenskih športnikov rojake osrečujejo še dolgo po tem, ko zapustijo prizorišča največjih tekmovanj. To dokazuje tudi poteza Kajakaške zveze Slovenije in njenih slalomistov na divjih vodah, ki bodo ekipno prvo mesto z nedavnega svetovnega prvenstva pretopili v finančno pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

100 € znaša izklicna cena podpisane številke svetovnih prvakov iz Augsburga; DO LICITACIJE LAHKO DOSTOPATE TUDI S KLIKOM NA TO POVEZAVO

Olimpijski prvak Benjamin Savšek je z rojakoma Luko Božičem in Anžetom Berčičem na julijskem svetovnem prvenstvu v nemškem Augsburgu bogati zbirki kolajn z največjih tekmovanj dodal še zadnjo, ki mu je manjkala. Na moštveni preizkušnji kanuistov je slovenski trio odpihnil konkurenco in osvojil odličje zlatega leska, njihova podpisana startna številka pa bo zdaj razveselila 16-letno Tijo Saro Lekšan iz Ljubljane. Medijska hiša Delo in Hiša sonca namreč prirejata dobrodelno licitacijo, ki bo namenjena zbiranju sredstev za fizioterapijo.

Pomagate lahko na več različnih načinov vse do 6. septembra. FOTO: Delo.si

»Prepričan sem, da bomo Slovenci tudi tokrat stopili skupaj. Že zdaj se zahvaljujem vsem sodelujočim, gre namreč za res dober namen,« je iz Katalonije, kjer ga s kolegi iz reprezentance v La Seu d'Urgellu ta konec tedna čaka zaključno dejanje sezone, sporočil Savšek. Dodal je, da je na licitaciji, ki bo trajala vse do 6. septembra, resnično na voljo pomemben košček slovenske športne zgodovine.

Tisti, ki bo dobil to številko na dobrodelni akciji, bo res dobil nekaj, kar ima zbirateljsko vrednost. Benjamin Savšek

»Vsekakor je bila to res šolska vožnja, zlata kolajna na svetovnem prvenstvu ... Sploh ne vem, kdaj smo jo zadnjič osvojili ekipno v kanuju. Šlo je za res velik uspeh, tisti, ki bo dobil to številko na dobrodelni akciji, bo res dobil nekaj, kar ima zbirateljsko vrednost,« je prepričan Savšek, ki je z Božičem blestel tudi minuli konec tedna, ko sta na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v francoskem Pauju zasedla tretje oziroma drugo mesto ter s tem še utrdila vodilna položaja v skupnem seštevku.

Na licitaciji lahko sodelujejo tako posamezniki kot tudi podjetja. FOTO: Črt Piksi/Delo

V spomin na Antona Preglja

S sodelovanjem na licitaciji želijo pri Kajakaški zvezi Slovenije nadaljevati pot, ki jo je začrtal pokojni Anton Pregelj, veliki prijatelj in podpornik zveze ter ugledni odvetnik, ki je dolga leta sodeloval tudi s Cedevito Olimpijo in bil član njene disciplinske komisije. Ideja za licitacijo se je porodila reprezentančnemu zdravniku Miranu Šebeštjenu, potem ko je krovno zvezo in vse, ki so povezani z dogajanjem na mirnih in divjih vodah, pretresla Pregljeva smrt nekaj dni pred SP v slalomu na divjih vodah v Augsburgu, na katerem so nato zablesteli Savšek, Božič in Berčič. Pregelj je na poti k mednarodni uveljavitvi pomagal Savšku in Božiču ter tudi Petru Kauzerju in še nekaterim drugim tekmovalcem.

»Res se ga spominjam kot zelo dobrega prijatelja in človeka. Veliko je pomagal tudi pri zbiranju pomoči za otroke s posebnimi potrebami, za to se je vedno trudil, vpet pa je bil tudi v organizacijo tekmovanj na naših tleh. Športnikom nam je stal ob strani kot velika podpora in dober prijatelj. Tudi tako ga želimo ohraniti v lepem spominu. Verjetno bi se zelo veselil naših uspehov, kot se jih tudi vedno je. Tudi sam bi si verjetno želel, da bi te startne številke podarili v dobrodelne namene,« je še povedal Savšek.

PRAVILA DOBRODELNE LICITACIJE