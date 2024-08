Zmigati se mora nešportna Slovenija; Bobinac: Cilj zdravi in zadovoljni ljudje

Slovenci smo zelo ponosni na svoje športnike, to poletje smo stiskali pesti za nogometaše na OI, kolesarje na Giru in Touru in še posebej za 90 olimpijcev v Parizu. Toda šport ni zgolj vrhunski. V naslednjih štirih letih bo akcija Zmigaj se do vadbe usmerjena v odraslo populacijo, ki se s športom sploh ne ukvarja. Cilj projekta ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Olimpijskega komiteja Slovenije je zmanjšati število neaktivnih, kar bo imelo korist zanje in celotno družbo.

Pogodbo za projekt, ki ga bo v obdobju 2024-2028 sofinancirala Evropska unija, sta podpisala minister Matjaž Han in predsednik OKS Franjo Bobinac, njegovo bistvo pa je povzela profesorica športne vzgoje in kineziologinja Suzana Pustivšek.

Matjaž Han. FOTO: Črt Piksi

»Žal nas je sodobna družba pripeljala do tega, da je telesna nedejavnost četrti najpogostejši vzrok za smrtnost v svetu. Redna telesna aktivnost krepi naše kosti, ohranja koordinacijo in gibljivost. Ko prehajamo v starejša leta, zmanjšuje tveganje za padce in za krhkost. Aktivni posamezniki so bolj samozavestni in imajo boljšo storilnost tako v službi kot doma. Z gibanjem upočasnimo tudi proces biološkega staranja. Da bo vadba učinkovita, pa mora biti načrtovana, strokovno vodena, upoštevati mora želje, cilje, sposobnosti in pomanjkljivosti vadečega. Predvsem pa mora biti zabavna,« je povedala Pustivškova in v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje pozdravila projekt.

12.000 ljudi bo v štirih letih zajel projekt Zmigaj se do vadbe.

Kot je pojasnil podpredsednik OKS Miran Kos, bo ta v praksi zaživel spomladi, pred tem bodo na razpisu izbrali izvajalce programov. Vključeval bo 400 vodenih skupin, vsaka bo imela okrog 30 udeležencev. Skupaj naj bi bilo vključenih okrog 12.000 ljudi. Raznolika vadba v 60 urah bo potekala v vseh 12 statističnih regijah in je namenjena odraslim med 18 in 80 letom, ki se doslej niso ukvarjali s športno aktivnostjo ali pa zelo malo. Pritegnili jih bodo z zanimivim in zabavnim programom. Razpisi bodo vsako pomlad in jesen do konca leta 2028, je povedal Kos in dodal, da je strokovnega kadra dovolj, vendar ga doslej niso mogli plačevati.

Franjo Bobinac FOTO: Črt Piksi

Po podatkih Eurobarometra je v Sloveniji aktivnega 52 odstotkov odraslega prebivalstva. »To številko želimo povečati. Šport predvsem ne sme biti privilegij, zato smo zbrali 4,4 milijona evrov, večino bo prispevala EU, 1,6 milijona evrov bo šlo iz proračuna. Zmigajmo Slovenijo!« je dejal minister Han in hudomušno pripomnil, da se tudi on vidi v tem programu.

Da bo vadba učinkovita, mora biti načrtovana, strokovno vodena in tudi zabavna. dr. Suzana Pustivšek

Škoda covidnega obdobja

Bobinac je ponosen, da so se v dveh letih podvojila javna sredstva za šport. »Povezali smo vrhunski šport s športom za vse. Kar 25 odstotkov odrasle populacije se sploh ne ukvarja s športom. To pomeni 406.000 ljudi, ki se ne gibljejo. S tem projektom se bo njihov delež zmanjšal za 2,8 odstotka, kar je dober začetek. Če je narod zdrav, je to dobro za vso državo. Vlaganje v šport ima multiplikativne učinke. Naš cilj so zdravi in zadovoljni ljudje,« je dejal Bobinac.

FOTO: P. Z.

Ob tem je izpostavil posledice pandemije covida: »Presenečen sem bil, ko sem prebral, da se po covidnem obdobju devet odstotkov ljudi manj ukvarja s športom. Številka je ogromna. Kar 30 odstotkov pa je takšnih, ki se po covidu bistveno manj ukvarjajo s športom kot prej. Skoraj tretjina se je torej polenila. Naš moto je torej: zmigajmo tiste, ki ne migajo, pa tudi tiste, ki migajo manj.«