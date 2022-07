Žonglerka že razmišlja o rekordu Marite Koch

Svetovno prvenstvo v atletiki je šele v 18. izvedbi zavilo v ZDA, od koder je od leta 1983 prišlo največ prvakov. Tudi v Eugenu, meki kraljice športov v ZDA, gostitelji pričakujejo rekordno bero zlatih kolajn. Ena njihovih glavnih adutinj je Sydney McLaughlin, ki premika meje na 400 metrov z ovirami in je najsijajnejša ameriška zvezda ta čas.

McLaughlinova je navdušila svetovno javnost na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je pri 21 letih zmagala s svetovnim rekordom 51,46. V bistvu je popravila svoj rekord iz kvalifikacij za OI, ko je v Eugenu postala prva, ki je razdaljo pretekla in preskakala pod 52 sekundami (51,91).

SPatletika

In prav na štadionu Hayward Field je 25. junija letos rekordno znamko postavila na 51,41. V letu dni je štirikrat zrušila rekord, praktično vselej, kadar je nastopila. Če bo vse po načrtu, bo v Oregonu šla na štartne bloke trikrat, kvalifikacije bodo v torek, polfinale v sredo in finale v petek.

Zelo zanimiv bo njen obračun z rojakinjo Dalilo Muhammad, ki kot svetovna prvakinja ni nastopila v ameriških kvalifikacijah (trials). Muhammadova je pred tremi leti v Dohi (lani je izvedbo preprečil covid-19) zmagala s svetovnim rekordom 52,16, tedaj komaj 19-letna McLaughlinova je bila srebrna in je dosegla osebni rekord 52,23. Od takrat je čas izboljšala že za slabo sekundo.

Hrana? Hamburgerin palačinke!

»Vse je mogoče, kadar stopim na stezo,« je po zadnjem rekordu povedala mlada športnica in dodala, da si bo za nagrado privoščila »pravo« hrano namesto zelenjave – hamburger ali palačinke.

»Moj cilj se je stalno izboljševati in preizkušati svoje meje,« je povedala šprinterka, katere trener, legendarni Bob Kersee, je razkril dolgoročni načrt: če bo osvojila prvi naslov svetovne prvakinje in zaokrožila zbirko, se bo posvetila krogu brez ovir in skušala popraviti 37 let star svetovni rekord Marite Koch, ki je leta 1985 zastopala nekdanjo Nemško demokratično republiko.

Za dekletom iz New Jerseyja je bolj zanimiva zgodba od golih številk. Že od malih nog je veljala za čudežno deklico, klicali so jo Syd the Kid. Atletiko ima v genih. Oče Willie je v ameriških kvalifikacijah leta 1984 prišel do polfinala na 400 metrov, mati Mary je bila obetavna tekačica v srednji šoli, z atletiko so se ukvarjali tudi sestra Morgan ter brata Taylor in Ryan.

Sydney je prvič opozorila nase, ko je pri 14 letih podrla neuradna svetovna rekorda za svojo starost tako na 100 m ovire (13,34) kot 400 m ovire (55,63), četudi so bile ovire postavljene na člansko višino. Zadnji izid je bil znotraj norme za SP do 20 let, vendar ni smela nastopiti, ker je bila premlada. Zato pa je naslednje leto postala svetovna prvakinja na SP do 18 let, čeprav je bila tri leta mlajša od tekmic. Še danes drži deset uradnih in neuradnih rekordov v raznih disciplinah za dekleta od 14. do 19. leta.

Magnet za sponzorje

V olimpijskem letu je še pred 17. rojstnim dnevom izboljšala mladinski svetovni rekord in bila najmlajša ameriška reprezentantka v Riu de Janeiru. Leto kasneje se je vpisala na študij na univerzi v Kentuckyju, toda kmalu zatem se je odločila postati profesionalka. Podpisala je sponzorsko pogodbo z New Balance, ki ji na leto prinese milijon in pol dolarjev, in agencijo Endeavor, ki bdi tudi nad karierama LeBrona Jamesa in Serene Williams.

Sydney ima vse, kar potrebuje globalna zvezda. Je odprta oseba, naučila se je raznih cirkuških veščin in prijatelje ter sledilce na družbenih omrežjih zabava z žongliranjem in vožnjo monocikla. Včasih tudi obojim hkrati. Njen obračun s prijateljico, deset let starejšo Dalilah Muhammad, bo eden vrhuncev 18. SP, ki se bo začelo danes ponoči s slavnostno otvoritvijo.