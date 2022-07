Nastop je napovedala tudi prva zvezdnica vertikale in olimpijska šampionka Janja Garnbret. Nova zunanja plezalna stena v Kopru dobiva že končni obris, tako da bo pravočasno pripravljena za tekmovalno premiero. Slovenska reprezentanca v športnem plezanju sodi v sam vrh tega športa in končno bo Slovenija dobila tudi infrastrukturo na najvišji ravni, kar je bila tudi zahteva Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) za ohranitev tradicije prirejanja tekmovanj najvišje kakovostne ravni v Sloveniji.

Pokrit plezalni center v Kopru zajema približno 700 kvadratnih metrov plezalnih površin, skupna zunanja plezalna površina pa se bo raztezala na 900 kvadratnih metrov. Gradbena dela, ki so se začela jeseni, so v zaključni fazi. Uradno odprtje stene bo 26. avgusta, teden kasneje bo stena premierno gostila tekmo svetovnega pokala. Po 25 letih tekem v Kranju se namreč v letu 2022 karavana seli v Koper na novo plezalno steno. Kranjska stena, ki je bila v sklopu telovadnice oziroma športne dvorane tamkajšnjega šolskega centra na Zlatem polju namreč ni več ustrezala tekmovalnim merilom.

Koprska stena bo primerljiva s podobnima v meki športnega plezanja v Innsbrucku na avstrijskem Tiroloskem ali nemškem Augsburgu. Zunanja plezalna stena, ki stoji v športnem parku na Bonifiki, bo z zdajšnjim plezalnim centrom združevala discipline balvanskega, hitrostnega in težavnostnega plezanja, so ob tem zapisali na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Zunanji objekt plezalnega centra Plus Climbing bo v dolžino meril 30 metrov in v višino 18 metrov. Sestavljen bo iz stene z dvema postavitvama za hitrost in večjim delom za težavnostno plezanje v dolžini 26 metrov. Plezalna stena bo sestavljena iz jeklene konstrukcije in plezalnih plošč.

Primerna za tekmovalce in rekreativce

Smeri za hitrostno plezanje bosta postavljeni na odmaknjenem visokem stolpu na levi strani stene. Obe plezalni površini bosta na vrhu povezani z nadstrešnico. Stena je oblikovana in narejena tako, da je primerna za tekmovalce svetovnega pokala, kot tudi za rekreativne športnike.

»Ker zunanja stena stoji ob plezalnem centru, v katerem je že velik balvanski center in v njem trenira veliko mlajših in rekreativnih plezalcev, smo želeli, da ima zunanja stena takšen naklon, da je primerna za obe skupini športnih plezalcev. Ko bo tekmovalna sezona, bodo na steni postavljene zahtevnejše smeri, izven sezone bodo na njej lažje za tiste, ki želijo lažji trening,« je za PZS pojasnil trener reprezentance v športnem plezanju in vodja koprskega plezalnega centra Plus Climbing Luka Fonda.

Koprski plezalni center, ki se že ponaša z notranjo balvansko steno, bo na enem mestu združeval vse tri plezalne discipline.

»Glede težavnosti in hitrosti je nova pridobitev velik napredek v slovenskem prostoru. Če smo morali v preteklosti veliko treningov za težavnost opraviti v tujini, bomo zdaj lahko opravili doma. Skupaj bomo lahko trenirali balvane in težavnost, kar je tudi dobra priprava za olimpijsko kombinacijsko disciplino,« je še dodal Luka Fonda. Ta bo na sporedu na OI v Parizu 2024.

Glavni investitor objekta je Mestna občina Koper s sofinanciranjem Fundacije za šport in sodelovanjem Plus Climbing Koper.