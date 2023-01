Carolina premagala Boston, Toronto boljši od Washingtona

V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali dva dvoboja, na obeh sta slavili domači moštvi. Hokejisti Carolina Hurricanes so na derbiju najboljših ekip vzhodne konference s 4:1 premagali Boston Bruins, Toronto Maple Leafs pa so bili s 5:1 boljši od Washington Capitals.

Junak tekme v dvorani Scotiabank Arena je bil John Tavares. Dosegel je dve asistenci za zmago proti gostom iz prestolnice ZDA na svoji 1000. tekmi v ligi NHL.

V Torontu so s posebno slovesnostjo pred tekmo počastili mejnik Tavaresa, ki so ga prišli pozdraviti tudi njegovi starši, žena in sinova. »Vsekakor je bila to res posebna tekma z nekaj dodatnega bonusa z mojo družino na ledu,« je dejal Tavares.

Michael Bunting je dosegel gol in podajo, Ilja Samsonov pa je zbral 23 obramb za Maple Leafs. Javorovi listi so s 70 točkami tretja najboljša ekipa vzhoda. Več točk imata le zasedbi Caroline (72) in Bostona (81).

»Danes smo igrali tudi za Johnnyja,« je dejal Samsonov: »Tisoč tekem, to je neverjetno. Zelo smo veseli zanj in to je bila res lepa zmaga proti moji bivši ekipi. Uživam.«

Washington je trenutno na sedmem mestu v razvrstitvi vzhoda.

Zasedba iz Severne Karoline Hurricanes je na tekmi v Raleighu podaljšala niz zmag na pet. Zadeli so Sebastian Aho, Paul Stastny, Seth Jarvis in Jordan Staal, Frederik Andersen pa je zbral 24 obramb za orkane. Brent Burns je na svoji 1300. tekmi v ligi NHL prispeval podajo.

»Vemo, da je ta ekipa najboljša, in prav zdaj premaguje vse,« je dejal trener Caroline Rod Brind'Amour.

Taylor Hall je zadel, Linus Ullmark pa je zbral 32 obramb za vodilne Bruins, ki so doživeli še tretji poraz po vrsti.

Hokejisti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja se bodo v noči na sredo v gosteh pomerili s Carolina Hurricanes.