Anže Kopitar nadaljeval svoj strelski niz tudi na Floridi

Ekipa Los Angeles Kings je v hokejski ligi NHL na Floridi s 4:3 premagala gostitelje. Kapetan kraljev Anže Kopitar je zadel prvi gol na tekmi po 13 minutah in 25 sekundah dvoboja. Junak tekme je bil vratar gostov Pheonix Copley, ki je dosegel rekord kariere s 45 obrambami. Ekipi sta bili neučinkoviti ob številčni prednosti, Florida ni izkoristila nobene od petih priložnosti, obe pa so zapravili Kings.

Naslednja tekma Kraljev že v nedeljo zjutraj

Adrian Kempe in Viktor Arvidsson sta za kralje zadela ob igralcu manj na ledu za Los Angeles, ki je dobil tretjo tekmo v nizu in bo naslednjo igral že v nedeljo zjutraj ob 1. uri po slovenskem času proti moštvu Tampa Bay.

Za goste, ki so izgubili tretjič zapored, sta po dve točki zbrala Carter Verhaeghe, ko je dosegel gol in podajo, ter z dvema asistencama Matthew Tkachuk. Vratar Alex Lyon je zbral 29 obramb in je še petič v nizu nastopil v začetni postavi ekipe, saj sta še vedno poškodovana prva vratarja panterjev Sergej Bobrovski in Spencer Knight.