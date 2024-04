Los Angeles v končnico, prvo in zadnje dejanje zaznamoval Anže Kopitar

Hokejisti Los Angelesa so v ligi NHL premagali Calgary s 4:1 in končno potrdili nastop v končnici. Kapetan kraljev Anže Kopitar je k 42. zmagi v sezoni prispeval podaji za 1:0 in 4:1. Hrušičan je prvo podajo prispeval v uvodni tretjini, ko je z igralcem več na ledu v sedmi minuti zadel Kevin Fiala. Vodstvo ekipe iz Kalifornije sta v drugem delu povišala Viktor Arvidsson in Akil Thomas, preden je Jonathan Huberdeau gostom iz Kanade v 49. minuti vrnil nekaj upanja za preobrat.

Nase opozoril tudi Sydney Crossby

Velika prednost Calgaryja je bila sproščenost, saj je ekipa brez možnosti za preboj v drugi del tekmovanja in igra le še za občinstvo. A še tretjič na četrtem obračunu v sezoni se je zmage veselil Los Angeles. Vnovič je bil med podajalci dolgoletni slovenski reprezentant, ki je bil soudeležen v akciji, s katero je Arvidsson z drugim golom na tekmi zapečatil končni izid.

Teddy Blueger in Anže Kopitar FOTO: Harry How/AFP

Na preostalih tekmah je Sydney Crossby k zmagi Pittsburgha proti Detroitu s 6:5 po podaljšku prispeval gol in dve podaji, tudi odločilno v drugi minuti dodatnega dela, ko je za zmago zadel Erik Karlsson. Crosby je z podajama dosegel mejnik 1000 podaj v karieri, kar je doslej uspelo le 14 hokejistom v zgodovini lige. Današnji učinek pa je bil še kako pomemben, saj je Pittsburgh z zmago ohranil možnosti za končnico.

Naslednjič na led v nedeljo zjutraj

Los Angeles bo do konca rednega dela sezone v NHL igral še tri tekme, vse tri v svoji dvorani Crypto.com Arena. Anže Kopitar in soigralci bodo naslednjič stopili na led v nedeljo zjutraj ob 4.30 po slovenskem času, ko bo njihov tekmec lokalni rival Anaheim.