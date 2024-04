Prvo priložnost za končnico je Kopitar s kralji zapravil

Hokejisti Los Angeles Kings s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem so gostovali pri že odpisanih Anaheim Ducks. Kralji bi se z zmago že uvrstili v končnico tekmovanja za Stanleyjev pokal, vendar jim to ni uspelo. Rački so zmagali s 3:1 in prizadejali kraljem prvi poraz po treh zmagah v nizu.

Kralji so sicer v dvorani Honda Center dobro začeli tekmo in povedli z golom Akila Thomasa, na koncu pa je bil to edini zadetek na tekmi za zasedbo iz Los Angelesa. Gostitelji so malo pred koncem uvodne tretjine izenačili prek Franka Vatrana, v drugi tretjini golov ni bilo, tretja pa je pripadla domačim. Najprej je račke v prednost popeljal Alex Killorn, končni izid pa je zapečatil Trevor Zegras.

Najboljši igralec marca Kopitar, dosegel je največ zadetkov in podaj med kralji, v 18:40 minute na ledu ni zbral točke. V tem času je v statistiko vpisal en strel na gol. Tudi preostale štiri tekme do konca sezone bodo kralji igrali proti ekipam, ki so že izpadle v boju za končnico. Le Minnesota ima še matematične možnosti.

Najprej bo Los Angeles v petek gostil Calgary.