Dve podaji Kopitarja za novo pomembno zmago Los Angelesa

Junak ob zmagi kraljev je bil Adrian Kempe z dvema goloma in asistenco, za končnih 6:3 so zadeli še Trevor Moore, Kevin Fiala, Drew Doughty in Alex Lafferierre. Anže Kopitar je prispeval podaji za prvi gol Kempeja na tekmi in nato še za gol Fiale za 4:1. V zadnji tretjini so gostje nekoliko zapretili in prišli na 5:3, a je nato slabe tri minute pred koncem Kempe z golom ob igralcu manj postavil končni izid.

Junak ob zmagi je bil tudi vratar Cam Talbot z 39 obrambami. Na drugi strani je Casey DeSmith ustavil 23 strelov. Serijo proti Vancouvru, ki se bori za prvo mesto v zahodni konferenci, so LA Kings v tej sezoni dobili s 3:1.

Los Angeles se je povzpel na tretje mesto v pacifiški diviziji, kar pomeni, da bi se izognili t.i. wild cardu in se neposredno uvrstili v končnico. Pred Vegasom imajo točko prednosti, do konca rednega dela sezone je še pet tekem, teoretično je v igri tudi še St. Louis, ki pa zaostaja že osem točk za kralji.

Los Angeles bo naslednjo tekmo igral v noči na sredo, ko jih čaka kalifornijski derbi z Anaheimom.