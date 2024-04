New York utrdil položaj na vrhu, kmalu na led Anže Kopitar

Hokejisti New Yorka so v ligi NHL premagali Detroit s 4:3 in povečali prednost na vrhu metropolitanske divizije, vzhodne konference in lige nasploh. S 108 točkami s 77 tekem so trdno na mestih, ki vodijo v končnico, Detroit bo v naslednjih dneh iskal točke za igranje v drugem delu sezone.

Za New York, ki je zmagal na devetih od zadnjih 11 tekem, je dva zadetka prispeval Barclay Goodrow. Ključni gol za končno vodstvo v zadnji tretjini pa je dosegel Chris Kreider. Detroit je v boju šestih ekip, ki lovijo dve preostali mesti za končnico v vzhodni konferenci. Poleg rdečih kril so v pretekli noči igrali še Philadelphia Flyers, Washington Capitals in Buffalo Sabres, edino zmago med vsemi pa so zabeležili pri ekipi iz severa zvezne države New York.

Na zahodu, kjer končnico lovi tudi Los Angeles slovenskega asa Anžeta Kopitarja, si je igranje v drugem delu sezone zagotovil Edmonton. Naftarji so s 6:2 premagali Colorado za peto zaporedno uvrstitev v končnico. V preteklih dveh sezonah so v končnici obakrat izločili prav Los Angeles.

Naslednjič na led v nedeljo zjutraj

Hokejisti Los Angelesa bodo na tekmah do konca sezone merili na potrditev uvrstitve v končnico. Z 91 točkami so na osmem mestu zahodne konference, sedem točk pred najbližjimi zasledovalci. Pred njimi sta z 92 točkami Nashville in Las Vegas. Naslednjič bodo Kopitar in kralji igrali že v nedeljo zjutraj ob 4. uri po slovenskem času, ko bodo gostili drugo moštvo zahoda Vancouver.