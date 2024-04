Risi v Italijo po vizum za pot v Skandinavijo

V nadaljevanju preberite:

Pred slovensko hokejsko reprezentanco je osrednji tekmovalni cilj sezone, od nedelje do prihodnje sobote bo na Južnem Tirolskem lovila vizum vrnitve med najboljše na svetu. Za začetek se bo pomerila z Južno Korejo. Kaj so razkrile zadnje priprave risov? Kako je glede poškodb in bolezni, kdo bo pomagal Robertu Saboliču v vlogi kapetana in kako se selektor Edo Terglav ozira k uvodnim tekmecem v Bolzanu?