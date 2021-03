Alaphilippe zmagal v drugi etapi, Pogačar četrti

Dirka dveh morij se je nadaljevala z drugo, 202 kilometra dolgo etapo med mestoma Camaiore in Chiusdino. Hribovita etapa z zaključkom na vrhu klanca. Prvi test, ki je pokazal, kdo bo v igri za končno zmago na letošnji dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.Drugo etapo je spet zaznamoval dolg pobeg šestih kolesarjev.(Androni Giocattoli),(Bora-Hansgrohe),in(Eolo Kometa),(Gazprom) in(Intermarchè Wanty Gobert) so imeli dirko v dirki, kajti peloton se ni kaj dosti menil za ta pobeg, vseskozi so jih držali na varni razdalji okoli treh minut.V modri majici vodilnega je drugo etapo začel včerajšnji zmagovalec(Jumbo Visma), prav tako je Wout nosilec ciklamne majice, najboljšega po točkah, vendar, ker ne more nositi dveh, je slednjo posodil(Lotto Soudal).Zeleno najboljšega na gorskih ciljih je nosil(Eolo-Kometa), belo za najmlajšega najboljšega pa(Androni Giacatolli-Sidermec).se je zapletel v padec 48 kilometrov pred ciljem, vendar se je pobral in nadaljeval dirko. Ubežnike so ujeli 35 kilometrov pred ciljem.(Ineos Grenadiers) je skočil na začetku predzadnjega klanca, 34 kilometrov pred ciljem. Za njim sta se najprej pognala(Bike Excange) in(Ineos Grenadiers). Ko sta ga ujela, pa ni mogel več slediti tempu, zato je počakal glavnino. V ospredju se je oblikovala skupinica, v kateri so bili(Bike Excange),(Ineos Grenadiers),(Deceuninck-Quick Step) in(Barharin Victorius).Pred začetkom zaključnega klanca je bilo v glavnini samo še 40 kolesarjev.(UAE) je na zadnjem klancu začel loviti ubežnike, ki so bili le 20 sekund spredaj.(UAE) je pomagal tudiUAE),je bil vseskozi varno v zavetrju.je napadel 1,5 km pred ciljem, samoinsta lahko sledila. Peloton je bil le straljaj za njimi,je napadel še enkrat kilometer pred ciljem in potem je sledil zaključek, kakršnega že dolgo nismo videli, sploh pa ne v zaključkih na vrhu klanca. Dobesedno šprintali so v cilj, ne da bi se vzpenjali, počasi in težko, ampak šprintali v cilj, ki je bil na vrhu šest kilometrov dolgega klanca.ni uspelo priti samemu do cilja, prvi se je v lov pognal(Ineos Grenadiers), sledila mu je le še peščica najboljših, med njimi tudi. V zaključku, dvesto metrov pred ciljno črto je močno pospešil(Deceuninck-Quick Step), ujel svojega moštvenega kolega, takrat pa je od zadaj spet pridrvel neverjetniin ga na ciljni črti skoraj prehitel.Malo je manjkalo, da bi bilspet ob zmago, tako kot se mu je to zgodilo lani na Liege-Bastogne-Liege, ko ga je na ciljni črti prehitel. Tokrat je zmagal, drugi je bil Van der Poel, tretji vodilni na dirkiin četrti. Sama imena, ki jih bomo zagotovo občudovali na dirki vseh dirk, dirki po Franciji, zato lahko rečemo, da je letošnja dirka Tirreno-Adriatico pravzaprav Tourova generalka.Še naprej je van Aert vodilni na dirki in tudi jutri bo nosil modro majico.je deveti, zaostaja za 14 sekund.