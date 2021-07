Alpski pekel je Pogačarjev kolesarski raj

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar je potrdil, da mu na Touru ta čas ni para. Po odlični vožnji na čas je to potrdil še v dvojčku alpskih preizkušenj. Tekmecem je vrnil z obrestmi, z napadom na predzadnjem vzponu na Col de Romme in lovljenjem ubežnikov je spomnil na velikega Marca Pantanija. Pogačar je kolesarskemu svetu, v katerem že velja za Eddyja Merckxa z otroškim obrazom, vzel dih in povsem prevzel nadzor nad dirko, čeprav je jasno, da je še zdaleč ni konec.