Bauhaus kljub padcu presenetil domačina v prvi etapi

V ciljnem šprintu krožne etape v Tanundi je Phil Bauhaus ugnal domačina Caleba Ewana (Avstralija) in Michaela Matthewsa (Jayco AlUla). V skupnem seštevku še naprej vodi Italijan Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). Italijan je sredino etapo sklenil v glavnini na 72. mestu, a si je dan prej na prologu v Adelaidu nabral dovolj prednosti, da je zadržal prvo mesto v skupnem seštevku.

Drugo mesto po novem zaseda Matthews, ki za Italijanom zaostaja šest sekund. Tretji je v skupnem seštevku Američan Magnus Sheffield, v torek drugi na prologu. Sredino etapo na krožni stezi v Tanundi so zaznamovali številni padci, na tleh se je znašel tudi Bauhaus. Ta je zaključni šprint, tudi v zadnjih 500 m je prišlo do skupinskega padca, začel 300 m pred ciljem in v fotofinišu premagal favorizirana Avstralca. Najbolj se mu je približal Ewan, ki v deželi tam spodaj nastopa v reprezentančnih barvah.

To je bila sicer jubilejna 20. zmaga za Bauhausa, sicer moštvenega kolega Slovencev Mateja Mohoriča in Matevža Govekarja, ki pa ju v Avstraliji ni na štartu. V četrtek bo na sporedu še nekoliko bolj razgibana druga etapa od Brightona do Victor Harborja (154,8 km). Dirka se bo končala v nedeljo.