Belgijec prehitel Pogačarja in Rogliča

Wout van Aert in Primož Roglič sta kolega v moštvu Jumbo Visma. FOTO: Thomas Samson/AFP

Slovenska kolesarska asainsta od današnjega dne drugi in tretji kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Na vrh je skočil Belgijec, ki je pretekli konec tedna dobil dirko po Britaniji. Med najboljšo deseterico je eno mesto pridobil tudi tretji Slovenec, ki je zdaj deveti.Državni prvak v cestni dirki Mohorič se je pretekli teden prvič zavihtel med najboljšo deseterico, po 13. mestu na EP v cestni dirki pa je pridobil še eno mesto. Pogačar je sicer dobil nekaj novih točk za peto mesto na EP, a je skupno desetih tednih na vrhu izgubil vodilno pozicijo.Na lestvici tretji Roglič po zmagi na dirki po Španiji ni tekmoval, naslednjič pa bo na cesti na svetovnem prvenstvu v Flandriji. Nastopil bo na cestni dirki 26. septembra. Roglič še naprej ostaja rekorder po številu tednov na vrhu lestvice s 75. Rogličev moštveni kolega pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma, Van Aert, je prvič skočil na sam vrh. Po seriji odličnih nastopov na dirki po Britaniji ima sedaj 169 točk naskoka pred Pogačarjem in 1287 pred Rogličem.Na domačem SP v Flandriji pa bo Van Aert branil 725 točk za srebrni kolajni iz lanske Imole. Pogačar, ki bo v Flandriji nastopil tako v vožnji na čas kot na cestni dirki, bo branil le 10 točk, Roglič pa 225 za šesto mesto na lanski cestni dirki.Slovenija ima tako med prvimi desetimi na svetovni lestvici edina tri kolesarje, po enega imajo Belgijci, Francozi, Kolumbijci, Ekvadorci, NIzozemci, Nemci in Rusi. Na lestvici držav vodi Belgija z 12.642 točkami, Slovenija sledi s 10.696, tretja pa je Francija z 9837,67 točke.