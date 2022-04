Bilbao presenetil favorita, v ospredju znova tudi Roglič

Španski kolesar Pedro Bilbao je v svojo korist odločil zahtevno tretjo etapo dirke po Baskiji. V šprintu 13-članske skupine kandidatov za končno zmago je član ekipe Bahrain-Victorious presenetljivo ugnal zmagovalca druge etape in dvakratnega zaporednega svetovnega prvaka, Francoza Juliana Alaphilippa. V skupini je bil tudi vodilni v skupni razvrstitvi Primož Roglič.

Slovenski as je v šprintu zasedel je sedmo mesto. Ob Bilbau in Alaphilippu so ga prehiteli še Rus Aleksander Vlasov, Francoza David Gaudu in Pierre Latour ter Španec Enric Mas. V seštevku je Roglič zadržal pet sekund naskoka pred drugouvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom.

Med junaki etape je bil tudi Jan Polanc. Že na prvih vzponih je napadel, si skupaj še z dvema tekmovalcema privozil že štiri minute prednosti pred glavnino, dobil dva vmesna šprinta, bil nekaj časa v virtualnem vodstvu skupne razvrstitve, v zadnjem delu 181,7 kilometra dolge preizkušnje v gorski verigi Sierra Salvada pa je omagal in na koncu zaostal za najboljšimi.

Za najboljšimi je zaostal tudi Domen Novak.