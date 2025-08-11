Biti Tadej Pogačar je lepo, ni pa lahko

Na dirki po Poljski je bila ekipa UAE Emirates znova zelo uspešna, Brandon McNulty je dosegel skupno zmago, dobil je tudi zadnji kronometer na dirki. Na drugem mestu v skupnem seštevku je končal Antonio Tiberi, tretji je bil Matteo Sobrero.

Na Poljskem se je z novinarji pogovarjal vodja ekipe UAE Mauro Gianetti in se dotaknil tudi odločitve Tadeja Pogačarja, da ne nastopi na Vuelti. »Zagotoviti želimo, da ima Tadej dovolj počitka za telo in tudi glavo, da bo znova z veseljem štartal na dirkah, zato Vuelta ni prišla v poštev. Lepo je biti Tadej Pogačar, ni pa lahko, vedno si v središču pozornosti, ljudje od tebe ne pričakujejo le zmage, temveč šov in napadalno vožnjo na vsaki dirki,« je pojasnil Gianetti.

Dirka, kot je Pariz-Roubaix, je za telo bolj zahtevna kot enotedenska dirka, je prepričan Mauro Gianetti. FOTO: Francois Lo Presti/AFP

Razlog za to, da ga ne bo v Španiji, se skriva tudi v zahtevnem prvem delu sezone: »Klasike so težje kot tritedenska dirka, že Pariz-Roubaix na telesu pusti več posledic kot enotedenska preizkušnja. Nenehno menjavanje terena, vremena, tudi tekmecev je zelo naporno, Tadej pa je dirkal povsod.«

Na Vuelti bo kapetan Emiratov Joao Almeida, če stanje Portugalca ne bi bilo pravo po grdem padcu na Touru, so v ekipo vpoklicali tudi dolžnika sezone Juana Ayusa. Na španskih cestah bosta lahko računala tudi na pomoč Domna Novaka.