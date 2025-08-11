Pogačar se ozira v prihodnost: Lahko že odštevam leta do svoje upokojitve

Tadej Pogačar se je v soboto vrnil domov v Komendo, kjer je skupaj z nekaterimi prijatelji iz svetovne serije pričaral veličastno vzdušje, ki si ga je ogledalo okrog 5000 navijačev. Pred dirko, ki jo je svetovni prvak seveda dobil, pa je 26-letnik spregovoril tudi o nadaljevanju kariere in o morebitnem koncu, ki je iz leta v leto bližje.

»Že lahko odštevam leta do svoje upokojitve. Večini se to zdi smešno, a športna kariera ni prav zelo dolga. Zmagovati sem začel že zelo mlad, od takrat pa je vedno šlo na polno. Vsako leto je treba iti še hitreje, a na svojo prihodnost gledam z užitkom. Vem, da ni več dolga, a na tem nivoju lahko uživam še nekaj let. Zavedam se, da bo prišlo tudi kakšno slabše leto, ko ne bom tako dober,« je na tiskovni konferenci povedal Slovenec.

Poudarja, da se vsakomur kdaj zgodi, da se mu zjutraj ne da v službo, tudi on pa kdaj stežka sede na kolo. Lažje je seveda s podporo bližnjih, sploh zaročenke Urške Žigart, ki jo bo spremljal na prihajajoči dirki po Romandiji.

Tudi mladim kolesarjem slovenskih kontinentalnih ekip je bilo v soboto v čast voziti ob boku najboljšega kolesarja na svetu. FOTO: Črt Piksi/Delo

V nadaljevanju sezone ga konec septembra čakata dve enodnevni dirki v Kanadi, potem pa sledita svetovno in evropsko prvenstvo. »Vemo, da mi Montreal bolj ustreza, vendar to ne pomeni, da ne bom poskušal zmagati tudi v Quebecu. Ni nujno, da sem to jaz, imamo še nekaj drugih kolesarjev, ki bi se lahko borili za zmago, še posebej Jhonathan Narvaez,« možnosti na kanadskih klasikah opisuje Pogačar.

Prvič v karieri bo med člani nastopil na evropskem prvenstvu, kjer bo nedvomno prvi favorit za zmago. Trasa bo podobna klasiki Faun Drome, kjer je letos slavil član Emiratov Juan Ayuso. Tako kot lani bo tudi letošnjo sezono zaokrožil z dirko po Lombardiji, le dan kasneje pa bo na sporedu rekreativna dirka »S Klanca v klan'c«, kjer se bo prvi kolesar sveta na vzponu na Krvavec pomeril z amaterskimi kolesarji.