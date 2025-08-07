Pogačar se pripravlja tudi s šampionko Toura

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar bo ta konec tedna dirkal na domačih tleh, čaka ga sproščena (a zvezdniška) dirka v domači Komendi, kamor je privabil številne nekdanje in sedanje kolesarske šampione.

Še pred tem pa je treniral v okolici Monaka, kjer je na eni od voženj z Urško Žigart srečal tudi Pauline Ferrand-Prevot. Francozinja je minuli konec tedna postala zmagovalka ženske dirke po Franciji in v domovini poskrbela za evforijo, letos je priljubljenost ženskega Toura močno poskočila.

Pogačar v teh dneh še lahko uživa v manj strukturiranih treningih in se s kolesom vozi »za zabavo«, od naslednjih tekmovalnih ciljev v Kanadi ga loči še mesec dni.