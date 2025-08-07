  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Pogačar se pripravlja tudi s šampionko Toura

    Tadej Pogačar v teh dneh uživa v bolj sproščenih vožnjah s kolesom, na treningu je srečal tudi zmagovalko dirke po Franciji Pauline Ferrand-Prevot.
    Na treningu je Pogi rumeno majico zamenjal za dres z logotipom njegove osebne znamke. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Na treningu je Pogi rumeno majico zamenjal za dres z logotipom njegove osebne znamke. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    N. Gr.
    7. 8. 2025 | 09:08
    1:06
    Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar bo ta konec tedna dirkal na domačih tleh, čaka ga sproščena (a zvezdniška) dirka v domači Komendi, kamor je privabil številne nekdanje in sedanje kolesarske šampione.

    Še pred tem pa je treniral v okolici Monaka, kjer je na eni od voženj z Urško Žigart srečal tudi Pauline Ferrand-Prevot. Francozinja je minuli konec tedna postala zmagovalka ženske dirke po Franciji in v domovini poskrbela za evforijo, letos je priljubljenost ženskega Toura močno poskočila.

    Pogačar v teh dneh še lahko uživa v manj strukturiranih treningih in se s kolesom vozi »za zabavo«, od naslednjih tekmovalnih ciljev v Kanadi ga loči še mesec dni. 

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Magazin  |  Potovanja
    Veliki športni dogodki pri nas

    Slovenija na touru: razglednica za 12 milijonov?

    Septembra bo državo obiskala delegacija organizatorja, ki si bo ogledala predlagane etape. Kako se takšna promocija sklada z usmeritvijo v trajnostni turizem?
    Simona Bandur 2. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačar na posebno dirko v Komendo privabil veliko zvezdnikov

    Na 7. kriteriju Tadeja Pogačarja bo na startu veliko znanih imen iz sveta kolesarstva. Domov se bo vrnil tudi svetovni prvak in zmagovalec letošnjega Toura.
    Matic Rupnik 1. 8. 2025 | 11:27
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Primož Roglič presenetljivo na največjo špansko enodnevno dirko

    Slovenec se po Touru hitro vrača na dirke. Red Bull Bora odpustila uspešnega športnega direktorja.
    Matic Rupnik 1. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmeven prestop

    Evenepoel prihaja k Rogliču

    Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel zapušča Soudal in se seli k Rogličevi ekipi Red Bull-Bora- Hansgrohe.
    5. 8. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Ministrova domnevna črna gradnja

    Oblast naj odgovarja za sistem, ki spodbuja generične garaže, medtem ko otežuje gradnjo z lokalno dediščino skladnih hiš.
    Nina Granda 6. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Sodnik Michell Kollreider se je izključil iz svetovnega nogometa

    Športna igrišča so že pred nekaj desetletji postala talilni lonec jezikov, narodov, dialektov.
    Ali Žerdin 5. 8. 2025 | 06:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Nudistične plaže izginjajo, nudisti so bizarnost

    Prvi zapisi o nudizmu segajo do Adama in Eve v paradižu, slavili so ga v času starega Egipta ter v antični Grčiji in Rimu ...
    Simona Bandur 4. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tadej PogačarkolesarstvoUrška ŽigartPauline Ferrand-Prevotdirka po FrancijiTour 2025

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Na OI 2026 z zelo omejeno zasedbo ruskih in beloruskih športnikov

    Nova predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Kristy Coventry ni naklonjena spremebam.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 10:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Letalska nesreča

    Napačni posmrtni ostanki po strmoglavljenju Air India povečali družinsko travmo

    Indijsko zunanje ministrstvo je izjavilo, da so po nesreči pristojni izvedli identifikacijo žrtev v skladu z uveljavljenimi protokoli in tehničnimi zahtevami.
    7. 8. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Copernicus

    Niz temperaturnih rekordov se je končal – za zdaj

    Prejšnji mesec je bil po podatkih programa Copernicus tretji najtoplejši v zgodovini meritev.
    Gašper Završnik 7. 8. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Korejski zvezdnik iz Londona v Los Angeles, v MLS tudi Müller

    Severnoameriška nogometna liga MLS je dobila dva izkušena zvezdnika evropskih klubov.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 08:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Copernicus

    Niz temperaturnih rekordov se je končal – za zdaj

    Prejšnji mesec je bil po podatkih programa Copernicus tretji najtoplejši v zgodovini meritev.
    Gašper Završnik 7. 8. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Korejski zvezdnik iz Londona v Los Angeles, v MLS tudi Müller

    Severnoameriška nogometna liga MLS je dobila dva izkušena zvezdnika evropskih klubov.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 08:14
    Preberite več
