Čerin: Gledamo najmočnejšega Pogačarja doslej

Starosta slovenskega kolesarstva Primož Čerin je z velikim zanimanjem spremljal letošnjo dirko po Italiji. Kljub prevladi v skupni razvrstitvi je bil po njegovih besedah Giro zelo zanimiv, z razgibano traso od prvega dne. V ospredju dirke pa je bil izjemni Tadej Pogačar. »Gledamo najmočnejšega Tadeja doslej,« je bil jasen. Da je Pogačar bil razred zase, kaže izjemno velika razlika med njim in najbližjimi zasledovalci. Po novi zanesljivi zmagi v 20. etapi, ki je kolesarje še zadnjič peljala navkreber, je njegova prednost pred najbližjim zasledovalcem Kolumbijcem Danielom Martinezom narasla na kar 9:56 minute.

»Konkurenca na dirki ni bila dorasla Pogačarju,« je povzel prvi Slovenec, ki je prišel v cilj na slovitem Touru. Leta 1986 je Čerin na francoski pentlji osvojil 32. mesto v skupni razvrstitvi. Po predstavah v prvem delu letošnje sezone je Čerin prepričan, da je kapetan ekipe UAE Team Emirates kolesarsko dozorel. »Ne samo na Giru, tudi sicer ob začetku te sezone je to vsekakor najmočnejša izvedba Tadeja, ki smo jo videli doslej, čeprav je tudi lani imel izjemno sezono.«

Tadeju Pogačarju je čestitala tudi zaročenka Urška Žigart. FOTO: Fabio Ferrari/AFP

Ob koncu dirke mu je žal zgolj za to, da »gorenjski volk« ni prišel do vodstva že v prvi etapi. »Škoda, da ni osvojil majice že v prvi etapi, ker potem bi bil eden redkih, ki bi na Giru v skupnem vodstvu od začetka do konca,« je spomnil na košček kolesarske zgodovine. Nazadnje se je namreč to zgodilo leta 1990, ko je vodstvo od začetka do konca na dirki uspelo držati Italijanu Gianniju Bugnu, pred tem pa je to uspelo zgolj še trem drugim, vključno z legendarnim Belgijcem Eddyjem Merckxom (1973).

Bo kot Pantani?

Ravno zaradi tako dominantne predstave na Giru Čerin zdaj nestrpno pričakuje naslednjo tritedensko dirko – sloviti Tour, kjer bi Pogačar znal spisati nov del kolesarske zgodovine. Letos bo namreč minilo 26 let od tega, ko je Marco Pantani nazadnje osvojil dvojček Giro-Tour. »Treba je vedeti, da pri tem dvojčku Pantani ni bilo tako dominanten, kot je videti zdaj Pogačar. Pantani tega ni napovedoval, na Tour je prišel celo malce zarjavel, tako da ga tekmeci niso ravno resno jemali. Zatem je v tretjem tednu našel prave občutke in uporabil podcenjevanje tekmecev, da je zmagal,« je zgodovino povzel Čerin, ki bo prihodnji teden slavil 62. rojstni dan.

Je najboljši. FOTO: Luca Bettini/AFP

Ob tem si želi, da bi bila konkurenca na letošnjem Touru popolna in da bi poleg Pogačarja in drugega slovenskega asa Primoža Rogliča zmago napadala še Danec Jonas Vingegaard in Belgijec Remco Evenepoel. S tem bi dobili pravega zmagovalca največje kolesarske dirke na svetu. Za Pogačarja, ki je na Giru slavil šest etapnih zmag, je po njegovi oceni največje vprašanje, ali bo lahko tako dolgo držal formo na tako visoki ravni. »To bi bilo nekaj posebnega,« je dejal.

Glede pripravljenosti Vingegaarda in Evenepoela, ki sta se poškodovala v začetku aprila na dirki po Baskiji, pa Čerin pravi, da je to še zelo odprto vprašanje. »Koliko so njune poškodbe vplivale na možnosti priprav, je precej sivo področje, saj tudi njuna tabora malce taktizirata glede informacij. Če bo na koncu kdo od poškodovanih uspel zmagati, bo vse super, nasprotno pa bo neuspeh vsaj delno pripisan poškodbi. A najbolj pomembno je, da vsi pridejo na štart.«

Hvali pomoč

Za Rogliča ne dvomi, da bo na dirko po Franciji, ki jo je že ob prestopu v svojem koledarju označil kot prvi cilj letošnje sezone, prišel vrhunsko pripravljen. »Seveda je bil na začetku sezone položaj pri njemu drugačen kot pri Pogačarju. Prestopil je v novo ekipo, v kateri še niso bili uigrani in kompaktni, ampak gotovo delajo v to smer,« je dejal o prvih predstavah Rogliča pri Bori-Hansgrohe.

Ob tem pa je Čerin pohvalil pomoč, ki jo Pogačar uživa v svoji ekipi. »Nedvomno bo ekipa UAE Team Emirates tam drugačna, kot je bila na Giru, a tudi tam bo sestavljena z vrhunskimi kolesarji, ki točno poznajo svojo vlogo. Imajo svojega liderja in odlično se razumejo, na koncu pa vedno znova dokazuje, da so odlični,« je še zaključil.