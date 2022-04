Colbrelliju vstavili defibrilator

Italijanskemu kolesarskemu zvezdniku Sonnyju Colbrelliju so v četrtek operativno pod kožo vstavili defibrilator, je v izjavi za javnost sporočila njegova ekipa ekipa Bahrain-Victorious. Moštveni kolega slovenskih kolesarjev Mateja Mohoriča, Jana Tratnika in Domna Novaka je že zapustil bolnišnico v Padovi. Colbrelli se je pred dvema tednoma po šprintu in osvojenem drugem mestu v prvi etapi dirke po Kataloniji zgrudil v cilju. Na pomoč je takoj prišla zdravniška služba, ki ga je po motnji srčnega ritma začela oživljati, nato pa ga prepeljala v bolnišnico v Gironi.

Pet dni kasneje se je vrnil v domovino, kjer je opravil dodatne preiskave v centru za kardiovaskularne bolezni v Padovi. Operativni poseg je po informacijah ekipe uspešno opravil profesor Domenico Corrado, direktor enote za genetsko kardiomiopatijo na oddelku za športno kardiologijo. »V Padovi je športnik opravil številne preiskave, da bi našli vzrok aritmije ter najboljši način nadaljnje terapije. Odločitev o defibrilatorju, ki bo v ekstremnih primerih pomagal vzpostaviti normalno bitje srca, je v posvetu z zdravniki sprejel tudi Colbrelli sam,« je dejal Corrado.

Enaintridesetletni lanski zmagovalec dirke Pariz - Roubaix je pretekli teden dejal, da je živ zgolj po čudežu in da bo še enega potreboval za tekmovalno vrnitev na kolo. Glede na prepoved udeležbe na tekmovanjih v Italiji, Colbrelli z defibrilatorjem v domovini ne bi smel več nastopati. Podobno zgodbo ima danski nogometni zvezdnik Christian Eriksen, takrat član milanskega Interja. Tudi njemu so po srčnem zastoju na lanskem EP vstavili defibrilator. Zdaj si Danec kruh služi pri Brentfordu v Angliji.