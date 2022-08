Hribovita 5. etapa kot uvodnik v prvo gorsko

Včerajšnja predstava Primoža Rogliča v 4. etapi je bila spet tista prava Roglina španska predstava. Ko nihče ne more več, se mimo pripelje in odpelje Primož, kralj Vuelte.

In s to izrazito zmago je zaprl usta vsem dvomljivcem, ki so trdili, da je na dirko prišel slabo pripravljen, če ne celo poškodovan. Prvi klanec pove veliko, največkrat napove vrstni red čez tri tedne. A vendar, do Madrida je še veliko kilometrov. Prvi pravi test bo jutri, ko se bo 6. etapa končala na vrhu 12 kilometrov dolgega klanca na Pico Jano. Klanec 1. kategorije, v celi etapi bodo morali premagati kar 4000 višinskih metrov.

Danes jih čaka 2978 višinskih metrov, 187 kilometrov od Iruna do cilja v Bilbau. Kar 5 kategoriziranih klancev, prvi trije sodijo v 3. kategorijo, zadnja dva v 2. Vmes sta še dva leteča cilja. Danes bo cilj na koncu spusta z zadnjega klanca Alto de Vivero, čez katerega bodo šli dvakrat v zadnjih 45-kilometrih.

Ogrevalna etapa za jutrišnjo gorsko je lahko usodna za vse, ki bodo imeli slab dan. Šprinterji bodo trpeli v grupettu in računali, da jih ne ujame časovna zapora, vsi kandidati za skupni seštevek bodo najbrž varčevali z močmi za jutrišnji prvi veliki test letošnje Vuelte.

Po vsej verjetnosti bomo danes gledali dve dirki. Domačini bodo v begu, saj so baskovske ceste vsako leto polne gledalcev, velika verjetnost je, da ubežnikom danes res uspe priti do cilja pred glavnino z rdečo majico. Težko je verjeti, da bo kdo skušal sleči Primoža. Lahko pa po peti etapi še petič rdeča majica zamenja lastnika, saj je na drugem mestu še peti jumbovec, slavni Rogličev oproda Američan slovenskih korenin Sepp Kuss. Bo Roglič storil to zanj? Najbrž ne, ker ju loči 13 sekund. Razen, če bi šel Kuss v beg in si na gorskih ciljih pridobil bonifikacijske sekunde, če bodo danes sploh na voljo.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri