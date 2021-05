Jan Tratnik drugi na Zoncolanu!

Najdaljši trije kilometri v življenju

Lorenzo Fortunato je slavil največjo zmago v karieri. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters



Bernal nesporni gospodar

Egan Bernal je vse trdneje v rožnati majici vodilnega. FOTO: Luca Bettini/AFP

ni čakal na jutrišnjo 15. etapo Gira, ki bo potekala tudi v Goriških brdih in Novi Gorici. V pobeg se je pognal v 14. etapi, ki se je končala na zloglasnem Zoncolanu. Izjemno strm sklepni del pa je bil vendarle prehud zalogaj za 31-letnega Idrijčana iz ekipe Bahrain Victorious. Ugnal ga je Italijan(EOLO-Kometa).Tratnik je bil del ubežne skupine, ki si je do 14,1 km dolgega ciljnega vzpona z 8,5-odstotnim povprečnim naklonom prikolesarila šest minut in pol prednosti pred skupino favoritov za končno zmago. Jasno je bilo, da bo zmagovalec nekdo iz ubežne šesterice in kazalo je že, da bo to Tratnik. Pobudo je prevzel že v položnejšem spodnjem delu vzpona in ostal sam v ospredju. Samo Fortunato je imel dovolj moči, da se je podal v lov za njim.Zadaj so ostala znana imena kot(Jumbo-Visma),(Movistar),(Trek-Segafredo) in(UAE), Fortunato pa je 7 km pred ciljem ujel Tratnika. Družno sta kolesarila do peklenskih zadnjih treh km, v katerih je bil povprečni naklon 14-odstoten, na najbolj zahtevnem delu pa je dosegal 27 odstotkov. Tu je Fortunato bržkone unovčil tudi svojo bolj sloko postavo, saj je pri 170 cm višine v klanec »nesel« 58 kg telesne teže, 173 cm visoki Tratnik pa okoli 67 kg.Tako je Fortunato, za katerega je to krstni nastop na Giru, potegnil na vso moč 2,5 km pred ciljem. Tratnik, ki ne sodi med najboljše kolesarske hribolazce, sicer ni zaostal veliko, tekmeca je imel vseskozi v vidnem polju, vendar ni mogel odgovoriti na njegov napad. Kako zahteven vzpon je to, se je izkazalo v zadnjem kilometru, ko si je izmučeni Slovenec pri premagovanju strmine pomagal tudi z vijuganjem z ene na drugo stran ceste. Kljub temu ga zasledovalci niso ujeli, njegovo je bilo 2. mesto s 26 sekundami za zmagovalcem.»To so bili najdaljši trije kilometri v mojem življenju, nikakor jih ni bilo konec. Fortunata sem vseskozi videl, vendar je bil močnejši, če ne bi bil, bi bil jaz pred njim. Nič nisem mogel storiti, tank je bil prazen,« se je z 2. mestom sprijaznil Tratnik, ki se je lani veselil svoje prve zmage na Giru, ko je dobil 16. etapo v San Danieleju del Friuli.Edini Slovenec na dirki je dejal, da ima ambiciozne načrte tudi za jutrišnjo 15. etapo od Gradeža do Gorice (147 km), ki bo 43 km potekala po slovenskem ozemlju. Vprašanje pa je, ali bo po današnjih ekstremnih naporih spet nared za pobeg.Kandidati za končno zmago se niso kaj dosti zmenili za Fortunata in Tratnika v ospredju, imeli so svojo bitko, v kateri je bil jasni zmagovalec spet nosilec rožnate majice(Ineos). Na najbolj strmem delu vzpona je sicer prvi napadel(BikeExchange), Bernal mu je sprava sledil, nato pa pospešil in tekmecem zadal morda že odločilni udarec.Kolumbijski zvezdnik je v etapi zasedel 4. mesto 1:43 za zmagovalcem, vendar je občutno povečal prednost v skupnem seštevku. Zdaj je na 2. mestu Yates 1:33 zadaj, 3. je Tratnikov italijanski moštveni kolega(1:51), Rus(Astana) pa je z 2. zdrsnil na 4. mesto (1:57).