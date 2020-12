Jemljite dan za dnem, sporoča junak Toura

Tadej Pogačar je na Touru osvojil dve majici, poleg rumene za skupnega zmagovalca tudi pikčasto za najboljšega hribolazca. FOTO: Christophe Petit Tesson/AFP

Kupec majice ostal neimenovan

Tadejevo dekle Urška Žigart je stala za dobrodelno akcijo. FOTO: Osebni Arhiv

Letošnji presenetljivi skupni zmagovalec francoskega Toura, najtežje in najbolj prestižne večetapne kolesarske dirke na svetu,je za dober namen podaril pikčasti majico in čelado. Za oba dragocena kosa kolesarske opreme, za katera je kolesar s Klanca pri Komendi moral garati na najtežjih vzponih, so na dražbi iztržili 2650 evrov.Zmagovalec letošnje dirke po Franciji je francoski krog v Parizu končal s kar tremi majicami: rumeno, pikčasto in belo. Podpisano pikčasto majico, ki jo je osvojil za zmago v najtežjem gorskem vzponu, je skupaj s podpisano pikčasto čelado podaril slovenskemu novičarskemu portalu Siol.net, in sicer za dobrodelno dražbo, v projektu zgodbe junakov iz 3. nadstropja za otroke in njihove družine, ki se spopadajo z enim najtežjih življenjskih izzivov. Dražba je potekala od 7. do 21. decembra.»Zelo sem vesel, da so se ljudje odzvali in smo skupaj zbrali kar lepo vsoto, za katero upam, da vam bo vsaj malo polepšala konec tega leta. Vsem vam želim, da bi se uspešno borili in gledali v prihodnost z iskricami v očeh. Objemite svoje najbližje, živite v trenutku in se veselite vseh zmag, tudi tistih najmanjših, dnevnih. Te so pomembne za veliko zmago! Jemljite dan za dnem,« je sporočil Pogačar.V ozadju akcije je bilo Pogačarjevo dekletudi sama kolesarka: »Vsem malim junakom in velikim junakom, ki vsak dan bdijo ob njih, želim obilo srečnih trenutkov v prihodnjem letu in pogumno naprej. Če vam bo to vlilo vsaj malo upanja in narisalo nekaj nasmeškov na obraz ter bo navdalo eno malo srce z nekaj sreče, smo dosegli namen.«Podjetje, ki je za pikčasto majico odštelo 1750 evrov, je ostalo nerazkrito, pikčasto čelado pa je kupilo podjetje ETA Kamnik za 900 evrov, so sporočili iz Siola.