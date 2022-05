Kolovrat je pripravljen na gostovanje Gira

V nadaljevanju preberite:

Leta 2019, ko se je Primož Roglič boril za zmago in končal na 3. mestu, je kolesarska Slovenija norela za Girom. Nato je pozornost preusmerila na Tour, dvoboj svojih najljubših sinov in dve zaporedni zmagoslavji Tadeja Pogačarja. Sezona 2022 ne bo nič drugačna, Pogi in Rogla bosta prva kandidata za rumeno majico, boj za rožnato bosta prepustila drugim. Kljub temu bo največja italijanska dirka slovensko obarvana, na štartu bosta Jan Tratnik in Domen Novak (oba Bahrain Victorious), 19. etapa pa prihaja na Kolovrat 27. t. m.