Lizanje ran na hriboviti etapi, Roglič spet lahko obleče rdečo majico

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Šesta etapa od Requena do Cullere je dolga 158,3 kilometra in sodi med hribovske. Profil trase 6. etape je zelo zanimiv. Prvih 75 kilometrov se stalno spušča, spust pa močno ovirajo posuti strmi klančki.Trasa, ki nikoli ni priljubljena med kolesarji.Noge se ravno spočijejo na spustu, ko je na vrsti kratek in strm klanec in spet in spet. Po 75. kilometru sledi čista ravnina, cesta je ravna kot palačinka, temu rečejo v pelotonu. Na 140. kilometru preseka klanček, ki bo prav gotovo koga spodbudil k napadu, potem pa spet čista ravnina do zaključnih dveh kilometrov, ki sta neugodna in ravno toliko strma, da so klanec Cullera lahko uvrstili v 3. težavnostno kategorijo.Lansko leto je na dirki po Valenciina tem klancu, cilj je bil še nekoliko višje, kot je danes, ugnal slavnegain vedno neugodnegaod rdeče majice, ki jo bo danes nosil Francoz, loči samo pet sekund. Ellisonde je izvrsten klančar, vendar ne tako eksploziven, kot je Roglič. Torej si lahko obetamo spet Primoža v rdeči majici, če ne bo glavnina predaleč predse spustila ubežnike.