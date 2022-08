Luka Mezgec želi pobegniti Tadeju Pogačarju

V Münchnu bodo v sklopu devetih evropskih prvenstev tekmovali tudi kolesarji in kolesarke. V slovenski izbrani vrsti sta najbolj izpostavljena Luka Mezgec in Jan Tratnik, ki bosta vsak v svojih disciplinah skušala izboljšati dosedanje najboljše uvrstitve na prvenstvih stare celine. Skupaj bo v Nemčiji nastopilo 14 Slovencev.

Najbolj številčna je zasedba med cestnimi kolesarji. V obeh članskih konkurencah bo na cesti nastopilo skupno 11 Slovencev, od tega osem kolesarjev in tri kolesarke. Dva udeleženca bo Slovenija imela v gorskem kolesarstvu v olimpijskem krosu, enega pa tudi v dirkališčnem kolesarstvu.

Največja pričakovanja ima zagotovo reprezentanca v cestnem kolesarstvu. Na razmeroma ravninski trasi z nekaj razgibanimi deli je pričakovati sprinterski zaključek, v katerem bi lahko visoko posegel Mezgec, ki bo imel ob sebi številne pomočnike in s tem dobro podporo.

Kolajna bi bila presenečenje

Štiriintridesetletni Kranjčan skupaj s Tadejem Pogačarjem za zdaj drži najboljšo člansko uvrstitev na prvenstvih stare celine. Član BikeExchange-Jayca je bil v danskem Herningu pred petimi leti peti, Pogačarju pa je do te uvrstitve prišel lani v Trentinu. Med desetimi najboljšimi ima edino preostalo uvrstitev prav Mezgec, ki je bil v nizozemskem Alkmaarju osmi (2019).

Jan Tratnik FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

V kronometru bo visoko kotiral državni prvak v tej disciplini Jan Tratnik. Član Bahrain-Victoriousa ima v lasti najboljšo slovensko uvrstitev v vožnji na čas, potem ko je pred dvema letoma v francoskem Plouayju zasedel šesto mesto. Sedmi je bil štiri leta prej Primož Roglič v prav tako francoskem Plumelecu.

Evropska prvenstva za člane sicer potekajo šele od leta 2016, pred tem so se na stari celini kolesarji merili le za naslove v mlajših kategorijah. Slovenija je doslej zbrala 11 kolajn, trikrat pa je slavila naslov evropskega prvaka. V kategoriji mlajših članov sta zlato osvojila Zoran Klemenčič leta 1998 ter Jan Tratnik 2012, med mladinci pa je bil pred 12 leti najboljši Blaž Bogataj. Vsi so slavili na cestni dirki.

V mlajših kategorijah so kolesarji dirkali že pred mesecem dni v portugalski Anadii, kjer je najboljšo slovensko uvrstitev zabeležil Matevž Govekar, ki je bil peti. Slednji je pretekli teden uspešno nastopal na dirki po Burgosu in tam dobil četrto etapo.

Na EP v Münchnu ne bo nastopil, slovenske barve pa bodo poleg Mezgeca in Tratnika branili še Domen Novak, Jaka Primožič, Tilen Finkšt, David Per ter Aljaž Jarc, ki je v zadnjem trenutku zamenjal državnega prvaka Kristijana Korena. Nastopil bo tudi Matic Žumer, ki se bo poleg Tratnika predstavil tudi v vožnji na čas.

Tadej Pogačar v Münchnu ne bo tekmoval. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Pri ženskah bodo od Slovenk na startu Eugenia Bujak, Urška Žigart in Špela Kern. Bujakova bo nastopila tudi v vožnji na čas. Poljakinja, ki od leta 2018 zastopa slovenske barve ima tudi najboljše uvrstitve v članski konkurenci. Dvakrat je bila 13. na cestni preizkušnji (Trentino 2021, Glasgow 2018), sedma pa je bila v Glasgowu še v vožnji na čas. V dresu svoje domovine Poljske je bila leto prej v Herningu šesta.

V olimpijskem krosu Tanja Žakelj lovi deseterico

V gorskem kolesarstvu bo na prvem od dveh ciljev, ki jih je v letošnji sezoni izpostavila, nastopila Tanja Žakelj. V letu 2022 v svetovnem pokalu nastopa redkeje in si sama izbira preizkušnje, na katerih bo tekmovala. Tako je nastopila le na štirih preizkušnjah, a na dveh zasedla mesto med najboljšo dvajseterico.

V Andori, natančneje v Vallnord Pal Arinsalu je bila 16., v avstrijskem Leogangu pa 19. Letos je že slavila naslov državne prvakinje v Mariboru, evropska prvakinja pa je med članicami postala v letih 2013 in 2014. V moški konkurenci tako visokih pričakovanj ni, nastopil bo le Rok Naglič.

Tanja Žakelj FOTO: Matej Družnik

Na velodromu bo v članski konkurenci nastopil Eduard Žalar. Čakata ga sprint ter posamična preizkušnja na 1000 m. Najprej bo nastopil v kvalifikacijah sprinta v soboto, ob uspešnem preboju med 32 najboljših pa ga nato čakajo izločilni boji. Za kolajne se bodo najboljši nato udarili dan kasneje. Posamični boj z uro na 1000 m Žalarja čaka v ponedeljek ob 13.50, ko se bodo začele kvalifikacije.

Cestne preizkušnje bodo odprli člani, ki jih v nedeljo čaka 207,9 km dolga trasa od Murnaua do Münchna, ženske bodo na vrsti teden dni kasneje na trasi od Landsberga do Münchna (127,9 km). Vmes bosta na sporedu še obe vožnji na čas, ki bosta na sporedu 17. avgusta.

Olimpijska krosa bosta na vrsti 19. in 20. avgusta. Najprej se bodo pomerili moški, dan kasneje še ženske. V Münchnu bodo sicer tekmovali tudi BMX kolesarji in sicer v prostem slogu 12. in 13. avgusta. Slovencev tam ni na startu.