Med prvimi petimi na Vuelti kar dva Slovenca

Rogič je videti v super formi. FOTO: Jose Jordan Afp

Egan Bernal, največji Rogličev tekmec na letošnji Vuelti je trenutno na 6. mestu, zaostaja 41 sekund. FOTO: Jose Jordan Afp

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Ravninska 8. etapa je dolga 173,7 kilometra od Santa Pole do La Mange Del Mar Menorja. To je že tretja letošnja etapa na dirki po Španiji, ki nima niti enega kategoriziranega cilja. Ima pa en leteči cilj na 104-kilometru.Današnja vremenska napoved ne napoveduje močnejšega vetra, napoveduje pa svet visoko temperaturo ozračja. Danes je dan za ubežnike, sprinterske ekipe in sprinterje same. Dan počitka, v narekovajih, za kolesarje, ki merijo na končni uspeh. Med njimi sta tudi dva Slovenca.bo moral čuvati svojo rdečo majico vodilnega,pa svoje odlično peto mesto. Vemo, da bodo sotekmovalci za Rogliča dobro poskrbeli, bolj nas zanima, ali bo Polančevo moštvo UAE branilo peto mesto Polanca. Je uvrstitev med peterico v skupnem seštevku dovolj zanimivo za moštvo, ki je dvakrat zapored zmagalo na dirki vseh dirk na dirki po Franciji?Danes je tudi dan žalovanja za vse kolesarske navdušence, saj je zaradi prehudih poškodb, ki jih je staknil ob padcu, odstopil legendarniinbosta tudi danes v vlogi pomočnikov. Več dela bo imel Mezgec, ker bo v sprintu spet moral biti senca. Ravninska etapa pred jutrišnjo pravo gorsko poslastico lahko postreže tudi s presenečenjem. Favoriti za končno zmago bodo počivali, ubežniki pa si lahko danes naberejo lepo prednost. Med ubežniki pa se lahko najde kdo, ki trenutno zaostaja med 10 in 15 minut. Vendar tak kolesar bo jutri potem lahko tudi prav toliko minut zadaj, ker jutri bo res brutalna gorska preizkušnja.