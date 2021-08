Mohorič na Poljskem dosegel enega od svojih večjih uspehov

Slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je dirko po Poljski, ki spada v svetovno serijo, sklenil na skupnem drugem mestu. Zaostal je le za Portugalcem Joaom Almeido (Deceuninck Quick Step). Zadnjo sedmo etapo od Zabrz do Krakova (145,1 km) je iz ubežne skupine presenetljivo dobil Nizozemec Julius van den Berg.



Mohorič, ki je današnjo etapo v času zmagovalca končal na 28. mestu, je na 78. dirki po Poljski dobro izkoristil traso, ki mu je bila pisana na kožo. Z drugim mestom je dosegel enega od svojih večjih uspehov na dirkah svetovne serije. Edino večdnevno dirko svetovne serije je sicer dobil pred tremi leti, ko je bil najboljši na BinckBank Touru.



Od skupne zmage ga je tokrat na Poljskem ločilo 20 sekund. Za seboj je pustil tudi domačega aduta Michala Kwiatkowskega (Ineos Grenadiers), ki je v skupni razvrstitvi zaostal za 27 sekund. Slovenski prvak v cestni vožnji je bil vseskozi pri vrhu. V prvi etapi je bil deveti, v drugi, četrti in peti etapi pa je nanizal tretje, drugo in še enkrat drugo mesto. S tem se mu je za las na Poljskem izmaknila 15. zmaga med profesionalci.



Potem ko je bil v sobotnem kronometru po Katowicah deveti, je želel danes pomagati šprinterskemu adutu moštva, Nemcu Philu Bauhausu. A do zaključnega obračuna najboljših šprinterjev ni prišlo. Štirje ubežniki so namreč izkoristili nekoliko preračunljivo vožnjo glavnine in v cilj prišli 20 sekund pred njo. Van den Berg (EF Education-Nippo) je nenadejano slavil prvo zmago v karieri, drugo mesto je pripadlo Francozu Alexisu Renardu (Israel Start Up Nation), tretje pa Američanu Matteu Jorgensonu (Movistar).

