Na današnji etapi Gira pričakujemo največje število slovenskih navijačev

Hribovita 19. etapa od Mortegliana do Sappade je dolga 155 kilometrov. Če pogledamo profil trase, bi jo raje označili za gorsko in ne samo za hribovito etapo.

Peloton bo šel proti severu v smeri Alp. Že uvodni kilometri bodo zagotovo mamljivi za beg večje skupine. Najtežji klanec v tej etapi je prelaz Duron.

Dolg je 4,4 kilometra, povprečni naklon pa je kar 9,6-odstoten. Sodi v 2. težavnostno kategorijo. Potem sledi še Sella Valcalda, ki sodi v 3. kategorijo in potem že Cima Sappada, 8,5-kilometrski vzpon, ki je proti vrhu vse bolj strm.

Potem sledi spust, dolg šest kilometrov, a do cilja sledi še neugoden vzpon. Favoriti se bodo najbrž pomerili prav na tem zadnjem vzponu, kajti varčevali bodo moči za jutrišnjo odločilno etapo, ki bo postavila piko na i letošnjega Gira.

»Sončna dolina« na severozahodu Karnijskih Alp oziroma na severovzhodu Dolomitov. Ta priljubljeni turistični kraj se razprostira na prostornem, ne prav izrazitem, 1250 metrov visokemu prelazu med Furlanijo in Avstrijo in je pravi raj za pohodnike in plezalce. Zdaj bo tudi za kolesarje. Do Sappade, je samo tri ure vožnje z avtom iz Ljubljane, zato bo tam zagotovo ogromno slovenskih navijačev.