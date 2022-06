Na dirki po Sloveniji dan za šprinterje

Napad na zmage na vsaki od petih etap sicer napovedujejo pri ekipi prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, UAE Team Emirates, kar so potrdili tudi z zmago že uvodni dan. Prvo etapo od petih je tako dobil Poljak Rafal Majka, ki je skupaj s Pogačarjem in s še enim Slovencem Domnom Novakom (Bahrain Victorious) narekoval tempo zadnjih 60 km, na koncu pa v troboju izvedel uspešen ciljni napad in zmagal z dvema sekundama razlike.





Zmagovalec skupne razvrstitve na slovenski pentlji leta 2017 bo tako drugi dan začel v zeleni majici vodilnega. Ali jo bo obdržal, bi znalo biti predvsem odvisno od tega, kako željan hitrega tempa bo na precej ravninski trasi Pogačar, sicer lanski zmagovalec in prvi favorit letošnje dirke, in ali bodo nekateri šprinterji, ki so včeraj precej zaostali za zmagovalcem, tokrat znali izkoristiti svojo priložnost.

Etapa s štartom na Ptuju bo kolesarje sprva peljala skozi Slovenske gorice do Šentilja, na poti nazaj v Maribor pa bo edini kategoriziran vzpon na Kresnico. Iz drugega največjega slovenskega mesta bo karavana nadaljevala do Slovenske Bistrice, Šentjurja, Šmarij pri Jelšah in do cilja v Rogaški Slatini.

Štart 174,2 km dolge etape bo ob 10.40, prireditelji pa predvidevajo, da bodo kolesarji v cilj prispeli po dobrih štirih urah vožnje.