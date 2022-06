Pogačar: Brez pritiska ne moreš zmagati nikjer

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je z novo lestvico Svetovne kolesarske zveze dobila lepo popotnico pred največjo domačo dirko. Po zmagi Primoža Rogliča na kriteriju Dauphiné ima spet 1. in 2. na svetu, pa tudi 6. In dva od teh, Tadej Pogačar in Matej Mohorič, bosta prva zvezdnika na jutrišnjem startu v Novi Gorici, kjer se bo začel petdnevni (792 km dolg) boj za zeleno majico do nedeljskega cilja v Novem mestu.