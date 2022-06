Giro 2023: Slovenska etapa za Pogačarja ali Rogliča

V nadaljevanju preberite:

Giro d'Italia je dve leti zapored gostoval v Sloveniji, za to ima zasluge tudi Enzo Cainero, ki skrbi za organizacijo etap v Furlaniji – Julijski krajini. Na štartu 1. etape dirke po Sloveniji v Novi Gorici se v spremstvu slovitega nogometnega zamejskega Slovenca Edyja Reje ni pojavil naključno. Rožnata dirka se še naprej smuka okoli Slovenije in njenih najljubših kolesarskih sinov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča.