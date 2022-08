Na kolesarskem EP na sporedu obe vožnji na čas

Na 24 km dolgi trasi v Fürstenfeldbrucku bo predvsem Jan Tratnik lovil najboljšo slovensko uvrstitev na prvenstvih stare celine. Nastopila bosta še Matic Žumer v moški in Eugenia Bujak v ženski konkurenci. Dvaintridesetletni Tratnik, ki je na nedeljski cestni dirki tik pred ciljem padel, a se pri tem ni poškodoval, je eden izmed kandidatov za kolajno v sicer zelo okrnjeni konkurenci. Favoriti so Italijan Filippo Ganna, ki je v zadnjem trenutku zamenjal reprezentančnega kolega Mattea Sobrera, ter Švicarja Stefan Küng in Stefan Bissegger.

Prav Küng brani naslov evropskega prvaka, potem ko je lani v Trentinu premagal domačina Ganno in Belgijca Remca Evenepoela. Slovenski as Tadej Pogačar je bil 12. V boju za visoko uvrstitev utegnejo biti še Italijan Matteo Cattaneo, Nemec Max Walscheid, Nizozemec Jos van Emden, Belgijec Rune Herregodts, Poljak Maciej Bodnar in Danec Mikkel Bjerg.

Najboljša slovenska uvrstitev na EP v članski konkurenci je v lasti Tratnika, ki je bil v francoskem Plouayu šesti, Primož Roglič je bil pred petimi leti sedmi v francoskem Plumelecu sedmi. V ženski konkurenci je glavna favoritinja Švicarka Marlen Reusser, njena prva izzivalka pa bo štirikratna evropska prvakinja v tej disciplini, Nizozemka Ellen van Dijk.

Na prvenstvih stare celine ima najboljšo slovensko uvrstitev Bujakova, ki je v Glasgowu pred štirimi leti zasedla sedmo mesto. Na startu preizkušnje, ki se bo začela ob 14. uri, bo 29 tekmovalk. V moški konkurenci bo tekmovalo 34 kolesarjev, prvi pa se bo s štarta pognal ob 17.30.