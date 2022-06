Na predstavitvi ekip vzdušje skoraj kot na štadionu Parken

Predstavitev v slovitem parku Tivoli je potekala v izjemnem vzdušju, ki se ga ne bi sramovali niti na bližnjem štadionu Parken, kjer so lani potekale tudi tekme nogometnega eura 2020. Britanec Christopher Froome (Israel Premier Tech) je prizore na odru označil za najboljše, ki jih je uspel videti v svoji bogati karieri – vsaj kar se tiče uvodnih dejanj. Žarometi so bili poleg domačih matadorjev seveda z vso močjo spet usmerjeni v dvakratnega zaporednega zmagovalca Toura Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) in njegovega slovenskega rojaka Primoža Rogliča (Jumbo Visma), ki si bo tudi letos poskušal zagotoviti izmuzljivo rumeno majico in z njo prikolesariti do Pariza.

Kot predzadnja je na oder prišla Jumbo Visma, gledalci so seveda še posebej glasno pozdravili domačega junaka Jonasa Vingegaarda, ki je na lanski dirki zablestel z drugim mestom in je tokrat komaj zadrževal solze ob ovacijah, ki se kar niso končale.

»Da sem bil ganjen? Da, prav imate ... (dolg premor) Vse skupaj je zelo čustveno, rad bi se zahvalil vsem,« je dejal Vingegaard, medtem ko je Roglič ob skandiranju priimka moštvenega kolega kar težko prišel do besede ob vprašanju, kdo bo imel ob dveh kapetanih v ekipi zadnjo besedo. »Odločitev so sprejeli kar oni (navijači, op. a.). Vingegaard!« je ob navdušenju zbranega občinstva dejal Roglič.

Nato je na oder prišla še ekipa UAE s Pogačarjem na čelu. »Hvala za sprejem. Lepa obleka, mimogrede, zelo mi je všeč,« je Pogačar komentiral povsem rumeno obleko voditelja. »Izjemni kraji, izjemni ljudje ... Kaj mi je moštveni kolega Mikkel Bjerg povedal o Danski? Da ni vzponov in da imate radi krompir. Pri meni pa je uživanje v dirkanju vedno na prvem mestu. Ne glede na razplet se bomo smejali do konca,« je dejal Pogačar.

Težave z okužbami

Obe ekipi sta se v zadnjih dneh spopadali z okužbami z novim koronavirusom, zaradi pozitivnega testa je doma ostal športni direktor Jumba Visme Merijn Zeeman, v ekipi UAE so morali izkušenega italijanskega kolesarja Italijana Mattea Trentina nadomestiti s Švicarjem Marcom Hirschijem.

Na štart je po dramatičnem uvodu in novih hišnih preiskavah pri svojih članih pripravljena tudi ekipa Bahrain Victorious z Matejem Mohoričem in Janom Tratnikom, kot zadnji Slovenec pa tudi Luka Mezgec (BikeExchange Jayco).

Tadej Pogačar pozdravlja danske privržence kolesarstva, ki so spet dokazali, kako radi imajo ta šport. FOTO: Thomas Samson/AFP

Jan Tratnik in Fred Wright (Bahrain Victorious) na odru v danski prestolnici. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

