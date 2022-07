Najlepša etapa za gledalce in nedelja za sprinterje

Letos Cavendisha ni na Touru, etapa pa vseeno ostaja v domeni šprinterjev. 15. etapa od Rodeza do Carcassonna je dolga 202 kilometra in je na papirju označena kot valovita do ravninska, torej šprinterska.

Spet bodo najprej poskusili ubežniki, vendar, ker je letos na dirki tako malo priložnosti za klasične šprinterje, danes najbrž ekipe, ki imajo še v svojih vrstah najhitrejše kolesarje za take zaključke, ne bodo preveč čakali z lovom.

Danes je zagotovo ena izmed najlepših etap za gledalce, saj bodo prečkali čudoviti Tarn Gorge in Črne Gore oziroma Montagne Noire.

Na etapi sta dva gorska cilja 3. kategorije, vmes je en leteči cilj. Drugi zadnji klanec je slabih 50 km pred ciljem, dolg je 5,4 kilometra, vendar ni strm, vseeno bo dolžina predstavljala kar veliko oviro za klasične šprinterje.

Med današnje glavne igralce oziroma težave na etapi sodita bočni veter in spet visoka vročina, saj napovedujejo, da bo danes krepko prek 30 stopinj. Spektakularna etapa nas čaka, s spektakularnim šprintom najboljših šprinterjev na svetu.

Jutri je ponedeljek in tretji dan odmora, potem pa sledijo Pireneji. Odločilni teden za prvo deseterico in še posebej Tadeja Pogačarja, ki glasno sporoča, da komaj čaka Pirenejske klance. Ni dobro na glas napovedovati klancev,+ zgodovinsko gledano se je največkrat pokazalo, da je zadnji teden nosilca rumene majice le še potrdil, manjkrat slekel iz rumenega. Upajmo, da ima Pogačar še vedno, dobre noge, kot pravi sam, motivacijo ima, to se sliši iz povedanega, kot tudi odlično voljo. Pogačar je znan po temu, da se najhitreje in najbolje regenerira od vseh kolesarjev na svetu, zato komaj čakamo na zadnji teden Toura.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri