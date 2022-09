Najstnici sta ga spravili ob živce

Nizozemski kolesar Mathieu van der Poel, ki je bil v nedeljo med favoriti za odličja na cestni dirki na svetovnem prvenstvu v avstralskem Wollongongu, je na sodišču priznal krivdo za napad na mladoletni osebi v noči na dirko. Za kazen je moral plačati približno tisoč evrov in je že na poti v domovino. Sedemindvajsetletni Nizozemec je bil eden od glavnih favoritov za cestno dirko poleg Belgijcev Wouta van Aerta in Remca Evenepoela ter Slovenca Tadeja Pogačarja. Po aretaciji v noči na dirko so ga policisti sicer izpustili po plačilu varščine in je začel dirko, a je po slabih 35 kilometrih odstopil.

V hotelu se je zapletel v spor s 13- in 14-letnico, ki sta večkrat trkali na njegova vrata v hotelu, je bilo zapisano v poročilu policije iz Novega Južnega Walesa. Nizozemec je med sporom odrinil najstnici. Ena od njiju je utrpela lažjo poškodbo roke ob udarcu ob steno, druga pa je padla po tleh. Hotelsko osebje je bilo priča dogodku in je kasneje poklicalo policijo. »Drži, imeli smo manjši spor. Šlo je za glasne sosede, tu pa so, kar se tega tiče, zelo strogi,« je dejal van der Poel novinarjem po dirki.

»Spat sem šel zgodaj, mladini pa se je zdelo primerno, da neumorno trka na moja vrata. Po nekaj ponovitvah sem imel vsega dovolj, obenem nisem najbolj prijazno dejal, naj nehata. Hotel je poklical policijo, odpeljali so me, vrnil pa sem se šele okoli četrte ure zjutraj,« je še dodal. To je kasneje potrdila tudi avstralska policija. Ta je Nizozemca aretirala v hotelu Grand Parade Brighton-Le-Sands v Sydneyju, kjer je bila nastanjena nizozemska reprezentanca.

Alejandro Valverde bo pri 42 letih končal poklicno klesarsko kariero. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

Slovo Alejandra Valverdeja

Španski kolesarski zvezdnik Alejandro Valverde se bo po dirki po Lombardiji poslovil od poklicnega kolesarstva, je sporočila njegova ekipa Movistar. »Čas je, da uživamo in se mu še zadnjič zahvalimo,« je špansko moštvo zapisalo na twitterju in dodalo, da se blesteča kariera 42-letnika bliža koncu. Do konca kariere bo Valverde nastopil še na dirkah Coppa Agostoni 29. septembra, dirki po Emiliji 1. oktobra, dirki Tre Valli Varesine 4. oktobra ter za konec še na dirki po Lombardiji 8. oktobra. Španski zvezdnik je že lani napovedal, da se bo upokojil po sezoni 2022, s čimer bo po 21 letih končal spektakularno kariero.

Valverde je zmagal na svetovnem prvenstvu v cestni dirki 2018, na Vuelti leta 2009, štirih posameznih etapah dirke po Franciji in kriteriju Dauphiné v letih 2008 in 2009. Na največjih treh dirkah ima 17 etapnih zmag. S SP ima še dve srebrni (2003 in 2005) in štiri bronaste medalje (2006, 2012, 2013 in 2014) ter s tem največ odličij na SP. Skupaj je Valverde v poklicni karieri, ki jo je začel leta 2002, zabeležil 133 zmag, tudi na številnih enodnevnih klasikah. Zmagal je na štirih dirkah Liège–Bastogne–Liège (v letih 2006, 2008, 2015 in 2017) ter na petih dirkah Valonska puščica (2006, 2014, 2015, 2016 in 2017).