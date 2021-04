Nove hude obtožbe zoper Armstronga

Nekdanjemu ameriškemu kolesarju Lanceu Armstrongu so pred leti dokazali, da si je med kariero pomagal s prepovedanimi sredstvi, zdaj pa so na njegov račun vse glasnejše tudi obtožbe, da je zmagoval tudi s pomočjo tehnološkega dopinga. Jean-Pierre Verdy, bivši vodja francoskega boja proti dopingu, je namreč Armstronga obtožil uporabe motorjev na svojem kolesu.



Verdyjeve obtožbe, ki jih je izrekel na francoski televiziji Stade 2, je s fotografijami na družbenih medijih, ki kažejo Armstronga, kako z roko sega pod sedež in domnevno aktivira motor, podkrepil nekdanji kolesar in trener Antoine Vayer. »Še vedno imam pred očmi gorske etape na dirki po Franciji, ko so že vsi utrujeni, Armstrong pa se mirno odpelje naprej, kot da bi se etapa šele začela. Po etapi sem poklical strokovnjake in vsi so se čudili, kako je to mogoče,« je Verdyjeve besede za Stade 2 povzela spletna stran španskega dnevnika Marca.



»Nekaj je bilo narobe, takšna predstava ni bila možna, čeprav si je pomagal s krvnim dopingom. Verjamem, da ga je poganjal motor,« je prepričan Verdy. Armstrong, ki je priznal zlorabo prepovedanih sredstev, je sicer lovoriko na dirki po Franciji osvojil kar sedemkrat, vendar pa so mu vse zmage odvzeli in povrhu črtali tudi vse njegove dosežke od leta 1999 naprej.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: