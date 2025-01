Novi adut Pogačarja sezono začel z zmago

Ekvadorski kolesar Jhonatan Narvaez je v Adelaidi postal skupni zmagovalec uvodne dirke sezone, dirke po Avstraliji, ki sodi v sklop svetovne serije pod okriljem mednarodne zveze UCI. Narvaez je od letos član ekipe UAE Team Emirates slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Gal Glivar je dirko po Avstraliji končal kot 27. (+2:46).

Narvaez je k Pogačarjevi ekipi prestopil iz Ineos Grenadiers, 27-letni kolesar je z emirati podpisal dvoletno pogodbo do konca leta 2026. Lani je Pogačarju na Giru z zmago v 1. etapi preprečil, da bi prav vse dni nosil rožnato majico.

Foto Brenton Edwards/AFP

Avstralec Sam Welsford je dobil današnjo zadnjo, šesto etapo dirke. Welsford je slavil tretjič na letošnji dirki, medtem ko je Ekvadorec moral zgolj preživeti nedeljsko zadnjo etapo ter je kot 31. s časom prvouvrščenega danes slavil skupno zmago po 830,6 kilometra dolgi dirki.

Welsford, ki tekmuje v dresu ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe slovenskega asa Primoža Rogliča, se je pognal v ospredje na koncu 20 krogov dolge 90 km dolge ulične dirke in premagal Francoza Bryana Coquarda (Cofidis) in Nemca Phila Bauhausa (Bahrain Victorious). Glivar, član ekipe Alpecin-Deceuninck, je zadnjo etapo končal na 42. mestu.

Narvaez je končal kot skupni zmagovalec dirke z devetimi sekundami prednosti pred Špancem Javierjem Romo (Movistar Team) in postal prvi zmagovalec dirke Tour Down Under iz Ekvadorja.

Vrhunci odločilne sobotne etape



»Končno lahko uživamo,« je dejal Narvaez. »Današnja etapa je bila ena najtežjih v tednu, saj vse do cilja nisem čutil, da bi bili res varni. Ni enostavno, ko se 150 fantov skuša voziti okoli enega ovinka s 70 kilometri na uro, je nevarno, a to je kolesarjenje in rešili smo dan.«

To je Narvaezova prva zmaga na dirki svetovne serije, s čimer Južnoameričan v Avstraliji končuje nepozaben teden, skupno zmago si je priboril na vzponu Willunga v predzadnji etapi, ki tradicionalno odloča o končnem nosilcu oker majice.