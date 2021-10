Štirje Slovenci na odpadlem listju

Profil trase s 4500 višinskih metrov. FOTO: Ilombardia.it

S spremljanjem v živo začnemo ob 14. uri

Prva Lombardija je bila že leta 1905, danes je na vrsti 115. izvedba. Lansko leto je slavil Danec, letos sta glavna favorita dva:inNa štartu bo še veliko dobrih kolesarjev, ki ali rešujejo sezono ali pa so tako zagreti, da hočejo dirkati do zadnje zmage. Letošnja Lombardija nima tradicionalnega cilja v Comu, ampak v Bergamu. Današnja trasa naj bi veljala za lažjo, ker vmes ni grozovitega klanca Sormano. Tudi znameniti klanec na Ghisallo je na samem začetku dirke, že na 39. kilometru. Vseeno bodo morali premagati osem klancev in 4500 višinskih metrov.Ekipe, ki nimajo izrazitih kolesarjev za zmago, bodo prav gotovo poskušale z begom. Vsem je jasno, da s Pogačarjem, Rogličem in Alaphilippom ni dobro priti do zaključnih kilometrov, ki so kot nalašč ravno za vse štiri Slovence, saj je dobrih štiri kilometre pred ciljem klanec dolg 1,3 kilometra. Zaključek je pisan tudi nanogi, saj je mojster spustov, in če pride s prvimi na vrh zadnjega klanca, ima veliko možnosti za odličen rezultat.pa lahko vedno preseneti.