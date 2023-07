Obračun na slovenski gori v Franciji

Zato je v kolesarskem svetu Grand Colombier, slovenska gora.

Grand Colombier (1501 m.n.n.v., 17,4 km 7,1 %, HC kat.). To so osnovni podatki »slovenskega« klanca v gorovju Jura v Franciji. Še točneje; Col du Grand Colombier je 1501 meter visoki cestni gorski prelaz v francoskem delu Švicarske Jure.

Prelaz leži na skrajnem jugu v masivu Grand Colombier, med vrhovoma Grand Colombier (1531 m) in Croix du Colombier (1525 m), skupaj s Col du Chasseralom (1502 m) najvišji cestni prelaz v Juri. Razgled z vrha je enkraten, tako na dolino reke Rone, jezero Bourget in sotesko Val-de-Fier, kot na oddaljene vrhove Alp.

Col du Grand Colombier je eden najtežavnejših prelazov v Franciji, z 20-odstotnim klancem iz južne smeri. Prelaz je stalnica na kolesarski dirki Tour de l'Ain, pogosto je obiskovan tudi na dirki po Dofineji, leta 2012 ga je prvič obiskal tudi Tour, vendar je bil samo gorski in ne končni cilj.

Ampak, nas ne zanimata statistika in geografija, zanima nas, ali bo Tadej Pogačar spet prvi v cilju na današnji 13. etapi 110. Toura. Danes ne bodo šli nanj z južne strani,, ampak z druge, lažje strani. Najprej se bodo povzpeli do observatorija Lebe, dolgega, 16,4-kilometrskega vzpona, preden se spustijo v Artemare. Sledi deset kilometrov ravnine na papirju in ne na cesti, potem se začne vzpon iz Culoza. Kar je enako, kot leta 2020, torej zadnjih 17,4 kilometra vzpona, s povprečnim 7,4-odstotnim naklonom, vse do ciljne črte.

Grand Colombier. FOTO: Letour.fr

S spremljanjem v živo začnemo ob 14. uri